Σάκκαρη Τόκιο Open 2023: Στα προημιτελικά η Ελληνίδα τενίστρια

Με φόρα από τον τίτλο που κατέκτησε στη Γουαδαλαχάρα η Μαρία Σάκκαρη κέρδισε το πρώτο της παιχνίδι στο Τόκιο και προκρίθηκε στα προημιτελικά. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε 6-3,6-1 της Γιαπωνέζας Μισάκι Ντόι η οποία έδωσε το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας της στην πατρίδα της και γνώρισε την αποθέωση. Στην απόσυρσή της συμπαίκτριάς της στάθηκε και στις πρώτες της δηλώσεις η Σάκκαρη: «Το ότι έπρεπε να ταξιδέψω δεν ήταν ιδανικό, αλλά δεν θέλω να μιλήσω για μένα σήμερα. Ήταν τιμή μου να παίξω ενάντια στη Μισάκι στο τελευταίο της παιχνίδι. Όπως σου είπα, αξίζεις να απολαύσεις τη ζωή, να διασκεδάσεις. Ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι η ζωή του τενίστα. Πάρε λίγο χρόνο και είμαι σίγουρη ότι θα βρεις κάτι άλλο ξεχωριστό στη ζωή σου. Ήταν τιμή μου που έπαιξα μαζί σου σήμερα, είχες μια υπέροχη καριέρα και συγχαρητήρια. Δεν θέλω να μιλήσω για τον εαυτό μου». Η Μαρία θα παίξει την Παρασκευή (11:00) με την Γαλλίδα Καρολίν Γκαρσία για μια θέση στα ημιτελικά.

Ace down the T to close it out in straights ☄️@CaroGarcia joins the quarterfinal line-up in Tokyo for a third time!#TorayPPO pic.twitter.com/Rou9OoVQjK

— wta (@WTA) September 28, 2023