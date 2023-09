Ινδία ντόπινγκ: Αθλητές έτρεχαν να κρυφτούν όταν είδαν έλεγχο – Βίντεο

Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε σε επίσημους αγώνες στην Ινδία όταν προπονητής ειδοποίησε τους ελεγκτές να κάνουν έφοδο σε μίτινγκ στίβου στο Νέο Δελχί, καθώς στα αποδυτήρια γινόταν… πάρτι με ενέσεις από ερυθροποιητίνη. Ο προπονητής που μπήκε στα αποδυτήρια, συνάντησε εικόνες σοκ με ντουζίνες από ενέσεις, καθώς οι αθλητές έκαναν χρήση ερυθροποιητίνης για να τρέξουν στο μίτινγκ. Μόλις ο προπονητής πήρε τον εθνικό οργανισμό αντιντόπινγκ (NADA) και οι ελεγκτές εμφανίστηκαν για ελέγχους, οι αθλητές άρχισαν να εξαφανίζονται! Χαρακτηριστικό είναι πως στα 100 μέτρα, από εκεί που θα είχαν σειρές, έτρεξε μόνο ένας αθλητής!

Άλλοι που πρόλαβαν να τρέξουν μάλιστα, δεν εμφανίστηκαν ποτέ στις απονομές για να παραλάβουν τα μετάλλιά τους, ενώ ένας αθλητής των στιπλ, στη θέα των ελεγκτών, ενώ τερμάτισε, συνέχισε να τρέχει για να μην τον σταματήσουν για έλεγχο! Ολα αυτά στην πρωτεύουσα της Ινδίας για το πρωτάθλημα Περιφέρειας, όπου ελεγκτές και αθλητές έπαιζαν το παιχνίδι γάτου και ποντικού. Ολα αυτά, σε αγώνες Κ20 και Κ18!

«Σε μία κούρσα είχαμε 8 αθλητές και εμφανίστηκαν τρεις. Στα στιπλ μια νεαρή κοπέλα τερμάτισε και συνέχισε να τρέχει, αναγκάζοντας τον ελεγκτή να την κυνηγάει για δείγμα μέσα στο στάδιο» είπε προπονητής που ήταν παρών στα γεγονότα, στην Indian Express. Στο 100αρι, οι επτά από τους οκτώ αθλητές του τελικού, επικαλέστηκαν «κράμπες» και «μυϊκό τραυματισμό» για να φύγουν άρον άρον από το στάδιο. «Περίμενα να τρέξω με τους κορυφαίους, αλλά κανένας δεν εμφανίστηκε. Φοβήθηκαν για τους ελέγχους. Με απογοήτευσε όλο αυτό» είπε ο… μοναδικός αθλητής που έμεινε να τρέξει στα 100 μέτρα της Κ20. Ενας αθλητής μόνο κατέβηκε και στην σφύρα Κ16.

“Preparations” for the Delhi State Athletics meet in full swing. Video from JLN stadium that also houses the National Anti-Doping office.

