Φωτιά σε γάμο – Ιράκ: Τραγωδία με πολλούς νεκρούς – Ανάμεσά τους γαμπρός και νύφη

Σε τραγωδία κατέληξε η γαμήλια δεξίωση στη Νινευή του βορείου Ιράκ, με τη φωτιά που ξέσπασε, μετρώντας πάνω από 100 νεκρούς, ενώ ανατριχιαστικά πλάνα κάνουν τον γύρο του κόσμου. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η νύφη και ο γαμπρός είναι μεταξύ των θυμάτων μετά την πύρινη κόλαση που προκάλεσαν τα πυροτεχνήματα. Η αίθουσα της δεξίωσης τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά ήταν γεμάτη με 900 καλεσμένους. Το βίντεο φέρεται να δείχνει τους νεόνυμφους Haneen και Revan να χορεύουν, πριν η φωτιά ξεσπάσει. Η Haneen, φορώντας λευκό νυφικό, φαίνεται να γυρνάει με τρόμο και να βλέπει τις φλόγες να εξαπλώνονται με γρήγορο ρυθμό, προτού αρχίσει να πέφτει φλεγόμενο υλικό από την οροφή. Ακολούθησε χάος, με τους 900 πανικόβλητους καλεσμένους του γάμου να σπεύδουν προς τις εξόδους, καθώς η αίθουσα γάμου τυλίχθηκε στις φλόγες και γέμισε με τοξικό καπνό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Επιζώντες διηγήθηκαν ότι πολλοί έμειναν παγιδευμένοι στη φλεγόμενη αίθουσα, καθώς δεν μπορούσαν να δουν μέσα από τον μαύρο καπνό. Η νύφη και ο γαμπρός είναι μεταξύ των περισσότερων από 100 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στη φονική πυρκαγιά, σύμφωνα με τον αξιωματούχο υγείας Ahmed Dubardani, ενώ άλλοι 150 έχουν τραυματιστεί, οι 50 σοβαρά. Εκατοντάδες καλεσμένοι του γάμου, πολλοί από τους οποίους ήταν παιδιά, μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα σε όλο τους το σώμα, ενώ πολλοί δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Η καλεσμένη του γάμου Rania Waad, η οποία υπέστη εγκαύματα στο χέρι της, δήλωσε ότι καθώς η Haneen και ο Revan «χόρευαν, τα πυροτεχνήματα άρχισαν να ανεβαίνουν στο ταβάνι και ολόκληρη η αίθουσα τυλίχθηκε στις φλόγες». «Δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα», είπε η 17χρονη, πνίγοντας τους λυγμούς της. «Πνιγόμασταν, δεν ξέραμε πώς να βγούμε έξω».

BREAKING: Fire breaks out at wedding hall in northern Iraq, killing at least 100 people – INA pic.twitter.com/PvfJ1psHRN — BNO News (@BNONews) September 26, 2023

«Όλη η αίθουσα πήρε φωτιά μέσα σε δευτερόλεπτα»

Ένας άνδρας που τραυματίστηκε στη φωτιά, μιλώντας από το κρεβάτι του νοσοκομείου, είπε: «Άναψαν πυροτεχνήματα. Έφτασαν το ταβάνι, το οποίο πήρε φωτιά. Όλη η αίθουσα πήρε φωτιά μέσα σε δευτερόλεπτα». Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι η αίθουσα του γάμου έπιασε φωτιά περίπου στις 10.45 μ.μ. τοπική ώρα, κατά τη διάρκεια του πρώτου χορού του ζευγαριού. Πανικόβλητοι οι καλεσμένοι άρχισαν να τρέχουν έξω από το φλεγόμενο κτίριο, αλλά πάνω από 100 παγιδεύτηκαν μέσα και πέθαναν από εγκαύματα και αναθυμιάσεις. Έξω από το κτίριο διαδραματίστηκαν χαοτικές σκηνές, με επισκέπτες που ούρλιαζαν και φώναζαν για βοήθεια από τους γιατρούς που είχαν φτάσει γρήγορα στο σημείο. Οι τραυματισμένοι καλεσμένοι του γάμου εθεάθησαν αργότερα να κείτονται σε νοσοκομειακά κρεβάτια με επιδέσμους που κάλυπταν τα εγκαύματα που υπέστησαν από τη φρικτή πυρκαγιά.

Ο Ahmed Dubardani, αξιωματούχος του τομέα της υγείας στην επαρχία, δήλωσε: «Η πλειονότητα από αυτούς κάηκε εντελώς και κάποιοι άλλοι είχαν κάψει το 50 έως 60% του σώματός τους», δήλωσε ο Dubardani. «Αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Η πλειονότητά τους δεν ήταν σε καλή κατάσταση», είπε. Στον απόηχο της πυρκαγιάς, μόνο απανθρακωμένο μέταλλο και συντρίμμια μπορούσαν να διακριθούν, καθώς τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης ξεσκόνιζαν τη σκηνή της απόλυτης καταστροφής κατά τη διάρκεια αυτού που θα έπρεπε να ήταν ένας ονειρικός γάμος, ο οποίος εξελίχθηκε σε τραγωδία.

New video shows moment fire breaks out at wedding in Iraq, killing at least 114 people. Death toll expected to rise pic.twitter.com/IK0yEZDkEO — BNO News (@BNONews) September 27, 2023

«Η πυρκαγιά προκάλεσε την πτώση ορισμένων τμημάτων της οροφής»

Η κατάσταση φέρεται να επιδεινώθηκε από το γεγονός ότι το εξωτερικό της γαμήλιας αίθουσας ήταν διακοσμημένο με «εξαιρετικά εύφλεκτη» επένδυση που είναι παράνομη στο Ιράκ, δήλωσαν αξιωματούχοι της πολιτικής προστασίας που επικαλείται το Ιρακινό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο κίνδυνος επιδεινώθηκε από την «απελευθέρωση τοξικών αερίων που συνδέονται με την καύση των πάνελ», τα οποία περιείχαν πλαστικό, είπαν. «Η πυρκαγιά προκάλεσε την πτώση ορισμένων τμημάτων της οροφής λόγω της χρήσης εξαιρετικά εύφλεκτων, χαμηλού κόστους δομικών υλικών», ανέφεραν οι αρχές πολιτικής άμυνας, ενώ οι «προκαταρκτικές πληροφορίες» υποδηλώνουν ότι για την πυρκαγιά ευθύνονται τα πυροτεχνήματα.

Ο Najim al-Jubouri, ο επαρχιακός κυβερνήτης της Νινευή, δήλωσε ότι ορισμένοι από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε περιφερειακά νοσοκομεία. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι δεν υπάρχουν ακόμη οριστικοί αριθμοί των θυμάτων από την πυρκαγιά, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί ακόμη να αυξηθεί. Ενώ ορισμένοι τύποι επενδύσεων μπορούν να κατασκευαστούν με πυράντοχο υλικό, οι ειδικοί λένε ότι εκείνοι που έπιασαν φωτιά στην αίθουσα γάμων και αλλού δεν είχαν σχεδιαστεί για να πληρούν τα αυστηρότερα πρότυπα ασφαλείας και με τρόπο που δεν μπορούσαν να επιβραδύνουν ή να σταματήσουν μια πιθανή πυρκαγιά.

NEWS: A massive #fire broke out at a wedding reception in #Iraq killing at least 100 people. More than 150 people were injured in the incident pic.twitter.com/d7I0NLYhge — Gulf Independent News (@IndependentGulf) September 27, 2023

Τα πρότυπα ασφαλείας στον κατασκευαστικό τομέα του Ιράκ συχνά αγνοούνται

Τέτοιο παράδειγμα είνα η πυρκαγιά Γκρένφελ του 2017 στο Λονδίνο, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 72 ανθρώπους στη μεγαλύτερη απώλεια ζωών από πυρκαγιά σε βρετανικό έδαφος μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς και πολλαπλές πυρκαγιές σε πολυώροφα κτίρια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τα πρότυπα ασφαλείας στον κατασκευαστικό τομέα του Ιράκ συχνά αγνοούνται και η χώρα, της οποίας οι υποδομές βρίσκονται σε κακή κατάσταση μετά από δεκαετίες συγκρούσεων, είναι συχνά ο τόπος θανατηφόρων πυρκαγιών και ατυχημάτων.