Βίαζε σκύλους: Ειδικός στους κροκόδειλους σοκάρει την Αυστραλία

Φρικιαστικές κατηγορίες κακοποίησης σκύλων παραδέχθηκε ο ειδικός για τους κροκόδειλους, Άνταμ Ρόμπερτ Κόρντεν Μπρίτον, στο δικαστήριο της Βόρειας Επικράτειας της Αυστραλίας. Ο Μπρίτον βιντεοσκοπούσε εαυτόν να βασανίζει μέχρι θανάτου δεκάδες σκυλιά και εν συνεχεία δημοσίευε στο διαδίκτυο το υλικό. Οι λεπτομέρειες των εγκλημάτων ήταν τόσο ειδεχθείς που ο δικαστής προειδοποίησε το ακροατήριο, καλώντας όποιον επιθυμεί να αποχωρήσει από την αίθουσα. Ο δικαστής Μάικλ Γκραντ δήλωσε ότι ανησυχούσε πως η ακρόαση των γεγονότων της υπόθεσης θα προκαλέσει «σοκ». Ο Μπρίτον είχε «σαδιστικό σεξουαλικό ενδιαφέρον» για τα ζώα τουλάχιστον από το 2014, ανέφεραν οι εισαγγελείς στο δικαστήριο, και μαζί με την εκμετάλλευση των δικών του κατοικίδιων ζώων, είχε χειραγωγήσει άλλους ιδιοκτήτες σκύλων για να του δώσουν τα δικά τους.

Χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρονική πλατφόρμα πλησίαζε ανθρώπους που άφηναν, συνήθως, απρόθυμα τα κατοικίδια τους εξαιτίας ταξιδιών ή επαγγελματικών υποχρεώσεων. Τότε, δημιουργούσε μια «σχέση» μαζί τους ώστε να φτάσει στο σημείο να διαπραγματευτεί την επιμέλειά τους. Εάν επικοινωνούσαν με τον Μπρίτον για να ενημερωθούν σχετικά με τα παλιά τους κατοικίδια, ψευδόταν και τους έστελνε παλιές φωτογραφίες. Στην πραγματικότητα, κακοποιούσε τα ζώα σε ένα κοντέινερ στην ιδιοκτησία του, στο οποίο είχε εξοπλισμό καταγραφής. Το υλικό το μοίραζε στο διαδίκτυο. Ένα τέτοιο βίντεο διαβιβάστηκε τελικά στην αστυνομία της Νέας Υόρκης, η οποία συνέλαβε τον Μπρίτον τον Απρίλιο του 2022. Από τα 42 σκυλιά που κακοποίησε κατά τους 18 μήνες που προηγήθηκαν της σύλληψής του, τα 39 πέθαναν από τα βασανιστήρια.

Ο Μπρίτον έχει προφυλακιστεί από τη σύλληψή του και θα επιστρέψει στο δικαστήριο για την εκδίκαση της ποινής του τον Δεκέμβριο.

A prominent crocodile expert and Charles Darwin University academic has pleaded guilty to a slew of animal cruelty charges of, including the rape and torture of dogs. He also pleaded guilty to four counts of accessing and transmitting child abuse materialhttps://t.co/1rAryP3WJ5

