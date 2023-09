Λιοντάρι επίθεση – Κίνα: Οι θεατές του τσίρκου τράπηκαν σε φυγή

Tη συγκλονιστική στιγμή που ένα λιοντάρι επιτέθηκε σε θηριοδαμαστή τσίρκου στην Κίνα, αφήνοντας έντρομο το κοινό, κατέγραψε κάμερα. Τα συγκλονιστικά πλάνα δείχνουν την επικίνδυνη αντιπαράθεση μεταξύ δύο λιονταριών και του θηριοδαμαστή τους σε μια σκηνή τσίρκου σε κλουβί στην πόλη Dongning στη βόρεια Κίνα κατά τη διάρκεια μιας παράστασης την περασμένη εβδομάδα. Το λιοντάρι επιτέθηκε και όρμησε στον άνδρα κατά τη διάρκεια της παράστασης στις 22 Σεπτεμβρίου, ενώ η λέαινα παρακολουθούσε στην αρχή αμέτοχη, όπως φαίνεται στο βίντεο. Ο θηριοδαμαστής κατάφερε να ξεφύγει από τα δόντια του λιονταριού και το βίντεο τον δείχνει να τρέχει προς την απέναντι πλευρά του κλουβιού.

«Όταν τα δύο λιοντάρια απελευθερώθηκαν, ένα αρσενικό λιοντάρι βγήκε πρώτο και περιτριγύρισε το θηλυκό λιοντάρι», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας. «Εκείνη τη στιγμή, τα δύο λιοντάρια ήταν μαζί και ο φύλακας αναγκάστηκε να επέμβει με ένα ραβδί για να τα χωρίσει», πρόσθεσε. Συνέχισε: «Το αρσενικό λιοντάρι στράφηκε στη συνέχεια εναντίον του θηριοδαμαστή, προκαλώντας χάος στο κλουβί και οι τρομαγμένοι θεατές τράπηκαν σε φυγή». Η παράσταση διακόπηκε αμέσως μετά την επίθεση και το τσίρκο χορήγησε αποζημιώσεις στους θεατές. Μια μέρα μετά την επίθεση, ο δήμαρχος της πόλης δήλωσε ότι ο θηριοδαμαστής υπέστη τραύματα στο χέρι. Πρόσθεσε ότι το τσίρκο είχε λάβει έγκριση για τις παραστάσεις του στην περιοχή.

