Καναδάς – Ουκρανός ναζί: Οργή για τον πρόεδρο της Βουλής

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε στον Καναδά η κίνηση του προέδρου της Βουλής των Κοινοτήτων, Άντονι Ρότα, να «αποθεώσει» τον 98χρονο Γιάροσλαβ Χούνκα, έναν Ουκρανό βετεράνο ο οποίος πολέμησε στο πλευρό των ναζί χαρακτηρίζοντάς τον «ήρωα» κατά την διάρκεια επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο ομιλητής χαιρέτισε τον Hunka ως ήρωα πολέμου που υπηρέτησε στην πρώτη ουκρανική μεραρχία και «πολέμησε για την ανεξαρτησία της Ουκρανίας ενάντια στους Ρώσους επιτιθέμενους τότε και συνεχίζει να υποστηρίζει τα στρατεύματα σήμερα». Κάποια στιγμή, ο κ. Rota έδειξε τον κ. Hunka που καθόταν στη γαλαρία, λέγοντας ότι ο άνδρας ήταν «ένας Ουκρανός ήρωας, ένας Καναδός ήρωας και τον ευχαριστούμε για όλες τις υπηρεσίες του». Οι παρευρισκόμενοι στο κτίριο ανταποκρίθηκαν με χειροκροτήματα.

Ωστόσο οι δηλώσεις του αυτές οι οποίες έγιναν ενώ ο Ζελένσκι αλλά και ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό βρίσκονταν στην αίθουσα, προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις. Η καναδική εβραϊκή ομάδα CIJA δήλωσε ότι ήταν «βαθιά προβληματισμένη» για την συμπαράσταση σε έναν βετεράνο μιας ναζιστικής μεραρχίας που συμμετείχε στη γενοκτονία των Εβραίων. Ο Ρότα μπροστά στο κύμα των αντιδράσεων δήλωσε πως αναγνώρισε τον 98χρονο, αφού προέρχεται από την δική του περιφέρεια και δεν γνώριζε για τα πεπραγμένα του. Απολογούμενος για τα όσα έλαβαν χώρα στη Βουλή των κοινοτήτων στις 22 Σεπτεμβρίου με επίσημη δήλωσή του σημειώνει πως «στις παρατηρήσεις μου μετά την ομιλία του προέδρου της Ουκρανίας, αναγνώρισα ένα άτομο στο θεωρείο. Στη συνέχεια έλαβα γνώση περισσότερων πληροφοριών που με κάνουν να μετανιώνω για την απόφασή μου αυτή».

Ο κ. Ρότα δήλωσε ότι «κανείς, συμπεριλαμβανομένων των συναδέλφων βουλευτών και της αντιπροσωπείας της Ουκρανίας, δεν γνώριζε την πρόθεσή μου ή τις παρατηρήσεις μου πριν τις εκφωνήσω. Η πρωτοβουλία αυτή ήταν εξ ολοκλήρου δική μου, καθώς το εν λόγω άτομο προέρχεται από την περιφέρειά μου [district] και είχε υποπέσει στην αντίληψή μου». «Θέλω ιδιαίτερα να εκφράσω τη βαθύτατη συγγνώμη μου προς τις εβραϊκές κοινότητες στον Καναδά και σε όλο τον κόσμο. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τις πράξεις μου», δήλωσε ο ομιλητής.

Friday, Canadian Parliament honored a 98 year old Ukrainian immigrant who fought the Russians in WW2, Yaroslav Hunka.

He fought with the Nazis during the Third Reich as part of the 14th Waffen, aka SS Galincha.

Standing ovations for literal Nazis… pic.twitter.com/dgc8jWGSYH

