Σάκκαρη Γουαδαλαχάρα: Η συγκινητική αφιέρωση μετά τον τίτλο

Άκρως φορτισμένη συναισθηματικά ήταν η Μαρία Σάκκαρη μετά την κατάκτηση του τίτλου στη Γουαδαλαχάρα. Υπενθυμίζεται ότι η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε με 2-0 σετ (7-5, 6-3) της Καρολάιν Ντολεχάιντ στον τελικό στο 1000άρι τουρνουά της μεξικανικής πόλης. Έτσι, η Σάκκαρη κατέκτησε τον δεύτερο -και σπουδαιότερο- τίτλο της καριέρας της, και πρώτο μετά από 4 χρόνια. Μετά το μεγάλο σοκ που προκάλεσε με το ξέσπασμά της μετά την ήττα-αποκλεισμό στον πρώτο γύρο του US Open, με 2-0 σετ από την Ρεμπέκα Μασάροβα, η Σάκκαρη έκανε στη Γουδαλαχάρα ένα τρομερό τουρνουά, καθώς δεν έχασε ούτε ένα σετ, έπαιξε εκπληκτικό τένις και έδειξε γιατί βρίσκεται στην κορυφαία δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης.

Στις δηλώσεις της στην απονομή του τροπαίου, φορώντας μάλιστα φανέλα του Μεξικού, αφιέρωσε τον μεγαλύτερο τίτλο της καριέρας της στον παππού της, Δημήτρη Κανελλόπουλο, που έφυγε από τη ζωή το περσινό καλοκαίρι.

Maria Sakkari dedicates 1st WTA 1000 title in Guadalajara to her grandpa who passed away:

“I want to thank my family. I really wish they were here with me. I want to dedicate this trophy to my grandfather who passed away last year, & my grandma who is home watching.” ❤️ pic.twitter.com/kY3o22duHB

