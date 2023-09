Μενέντεζ διαφθορά: Σε δίκη ο γερουσιαστής, τι βρέθηκε σπίτι του

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής του Νιου Τζέρσεϊ, Μπομπ Μενέντεζ, παραπέμφθηκε σε δίκη επειδή φέρεται να δέχθηκε δωροδοκίες εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο κ. Μενέντεζ και η σύζυγός του δέχονταν ράβδους χρυσού και φακέλους με μετρητά από επιχειρηματίες του Νιου Τζέρσεϊ, με σκοπό να βοηθήσουν κρυφά την αιγυπτιακή κυβέρνηση, ισχυρίζονται οι εισαγγελείς. Το ζεύγος αντιμετωπίζει ο καθένας από τρεις ποινικές κατηγορίες για δωροδοκία, απάτη και εκβιασμό και όπως γράφει το BBC η απαγγελία κατηγοριών έρχεται μετά από πολυετή έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Το ζεύγος Μενέντεζ αρνείται τις κατηγορίες. Μέσω των δικηγόρων της, η κυρία Μενέντεζ αρνήθηκε κάθε αδίκημα και δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί τον εαυτό της στο δικαστήριο. Ο κ. Μενέντεζ αρνήθηκε επίσης τους ισχυρισμούς και τους χαρακτήρισε πολιτικά υποκινούμενους. «Για χρόνια, δυνάμεις στο παρασκήνιο έχουν επανειλημμένα επιχειρήσει να φιμώσουν τη φωνή μου και να σκάψουν τον πολιτικό μου τάφο», ανέφερε σε μια μακροσκελή δήλωση. «Από τότε που διέρρευσε αυτή η έρευνα πριν από σχεδόν ένα χρόνο, υπήρξε μια ενεργή εκστρατεία λάσπης από ανώνυμες πηγές και υπονοούμενα για να δημιουργηθεί μια οσμή ατασθαλίας εκεί που δεν υπάρχει». «Είμαι βέβαιος ότι το θέμα αυτό θα επιλυθεί με επιτυχία μόλις παρουσιαστούν όλα τα γεγονότα και οι συμπολίτες μου στο Νιου Τζέρσεϊ θα δουν την αλήθεια», πρόσθεσε.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο κ. Μενέντεζ και η σύζυγός του Ναντίν δέχθηκαν δωροδοκίες σε μετρητά, χρυσό, πληρωμές για την υποθήκη του σπιτιού τους και ένα πολυτελές όχημα από τρεις άνδρες από το Νιου Τζέρσεϊ. Πρόκειται για τους Wael Hana, Jose Uribe και Fred Daibes. νΣύμφωνα με το κατηγορητήριο χρησιμοποίησαν τα χρήματα αφενός για να βοηθήσουν την αιγυπτιακή κυβέρνηση, αλλά και για να προστατεύσουν τους τρεις επιχειρηματίες. Ο κ. Μενέντεζ είναι πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας και εξελέγη για τρίτη θητεία στη Γερουσία το 2018. Η “ηγετική του θέση στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας (η “Ε.Ε.Σ.Σ.”), αρχικά ως τακτικό μέλος και στη συνέχεια ως πρόεδρος” του επέτρεψε να πλασάρει επιρροή στους τομείς αυτούς, αναφέρει το κατηγορητήριο των 39 σελίδων.

