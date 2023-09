Αθλήτρια νεκρή – Βραζιλία: Η βολεϊμπολίστρια Βαλέβσκα Ολιβέιρα έπεσε από τον 15ο όροφο

Το παγκόσμιο βόλεϊ αποτίνει φόρο τιμής στην αείμνηστη Ολυμπιονίκη Βαλέβσκα Ολιβέιρα, τη «χρυσή» και «χάλκινη» Ολυμπιονίκη από τη Βραζιλία που πέθανε σε ηλικία 43 ετών στο Σάο Πάολο, το βράδυ της Πέμπτης (21/9). Η Βαλέβσκα βρέθηκε νεκρή ύστερα από πτώση από τον 15ο όροφο διαμερίσματος στη βραζιλιάνικη μεγαλούπολη. Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το μοιραίο ερευνώνται, με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Η πολύ αγαπητή παίκτρια, γνωστή και ως «Βαλ», ήταν μέλος της Εθνικής ομάδας που κατάκτησε το πρώτο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο της χώρας, στο Πεκίνο το 2008, ενώ το 2000, στο Σίδνεϊ είχε κρεμάσει το χάλκινο μετάλλιο.

Η καριέρα της στην εθνική ομάδα περιλάμβανε επίσης τρεις τίτλους Grand Prix (2004, 2006, 2008) και χρυσό μετάλλιο στους Παναμερικανικούς Αγώνες το 1999. Η Βαλέβσκα αποσύρθηκε το 2022, τελειώνοντας την καριέρα της στην Πράια Κλαμπ της βραζιλιάνικης Superleague, την οποία βοήθησε να σηκώσει τον τίτλο το 2018. Η Βραζιλιάνικη Ομοσπονδία Βόλεϊ (CBV) ανέφερε σε δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Με θλίψη και τεράστια λύπη, η Ομοσπονδία Βόλεϊ της Βραζιλίας πληροφορήθηκε την είδηση του θανάτου της Ολυμπιονίκη Βαλέβσκα».

Ο πρόεδρος της CBV, Ραντάμες Λατάρι, πρόσθεσε: «Η Βαλέβσκα ήταν μια ξεχωριστή παίκτρια, η καριέρα της στο άθλημα θα μείνει στη μνήμη και θα είναι σεβαστή για πάντα. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, η CBV συμπάσχει με την οικογένεια και τους φίλους αυτής της σπουδαίας αθλήτριας».

Walewska Oliveira Cause of Death was Suicide? Age, Obituary, Wiki https://t.co/P7BRp8OQvB

— blogspinel (@blogspinel) September 23, 2023