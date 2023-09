Γαμπρός σκοτώθηκε από καλεσμένο: Αδιανόητη τραγωδία στην Ιορδανία

Σοκ προκαλεί το βίντεο από την Ιορδανία στο οποίο έχει καταγραφεί η στιγμή που έπεσε νεκρός ο γαμπρός σε ένα πάρτι για τον επικείμενο γάμο του από έναν άνδρα που πυροβολούσε για να… γιορτάσει!

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στις 30 Αυγούστου αλλά το βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα τα τελευταία 24ωρα.

Just In: Always watch the people with the guns when at a Wedding.

The video shows the tragic killing of Hamza Sattam Hamed Al-Fanatsa, the groom at a wedding.

