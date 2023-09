Λάθος GPS Google Maps: Μήνυση στον κολοσσό μετά από τροχαίο δυστύχημα

Η οικογένεια ενός πατέρα που βρέθηκε στο κενό από κατεστραμμένη γέφυρα και πνίγηκε αφού ακολούθησε τις οδηγίες GPS μήνυσε την Google. Πρόκειται για την οικογένεια του Φίλιπ Πάξον από τη Βόρεια Καρολίνα, ο οποίος έχασε τη ζωή του πέρυσι αφού έπεσε από μια γέφυρα που κατέρρευσε, καθώς ακολουθούσε τις οδηγίες που του έδιναν οι χάρτες της Google. Τώρα οι οικογένεια μηνύει τον τεχνολογικό γίγαντα για αμέλεια, λέγοντας ότι δεν ενημέρωσε το σύστημα πλοήγησής του, αφού η γέφυρα παρασύρθηκε εννέα χρόνια πριν. Ο άνδρας επέστρεφε στο σπίτι του από το πάρτι γενεθλίων της μεγαλύτερης κόρης του στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, όταν το τζιπ του έπεσε από τη γέφυρα στο Σνόου Κρικ της Καρολίνα, με αποτέλεσμα να πνιγεί, σύμφωνα με την αγωγή που κατέθεσε την Τρίτη η οικογένειά του.

Ο 47χρονος πατέρας δύο παιδιών δεν ήταν εξοικειωμένος με τη γειτονιά από την οποία οδηγούσε εν μέσω μιας σκοτεινής και θυελλώδους νύχτα και κατευθύνθηκε από το Google Maps μέσω μιας γέφυρας που κατέρρευσε σχεδόν μια δεκαετία νωρίτερα και δεν επισκευάστηκε ποτέ. «Τα κορίτσια μας ρωτούν πώς και γιατί πέθανε ο μπαμπάς τους και δεν βρίσκω λόγια για να καταλάβουν, γιατί, ως ενήλικας, εξακολουθώ να μην μπορώ να καταλάβω πώς οι υπεύθυνοι για τις οδηγίες του GPS και τη γέφυρα θα μπορούσαν να ενεργήσουν με τόσο λίγο σεβασμό για την ανθρώπινη ζωή», δήλωσε η σύζυγός του, Αλίσια.

Δεν υπήρχαν εμπόδια ή προειδοποιητικές πινακίδες κατά μήκος του οδοστρώματος, το οποίο δεν επιδιορθώθηκε ποτέ μετά από πλημμύρα του 2013. Το αυτοκίνητο του 47χρονου έπεσε από μια αφύλακτη άκρη και συνετρίβη σε 6 βάθος, σύμφωνα με τη μήνυση. Οι αστυνομικοί της Πολιτείας ανακάλυψαν το πτώμα του μέσα στο αναποδογυρισμένο και μερικώς βυθισμένο τζιπ του.

Tech giant @Google is being sued for negligence after a 47-year-old father of two plunged to his death when Google Maps allegedly directed him to drive over a washed-out bridge.

The man, Philip Paxson, was returning from his daughter’s ninth birthday party when his GPS allegedly… pic.twitter.com/yhBCT34B4L

— 10 News First (@10NewsFirst) September 20, 2023