Κληρονόμος Βραζιλία: 49χρονη σκοτώθηκε πέφτοντας από μπαλκόνι -Είχε κλέψει από τη μητέρα της 148 εκατ.

Οι αρχές της Βραζιλίας ερευνούν τον μυστηριώδη θάνατο μιας ηθοποιού και κληρονόμου που έπεσε από το μπαλκόνι του 5ου ορόφου της πολυκατοικίας της. Η 49χρονη Σαμπίν Μπογκίσι βρέθηκε μπροστά από την κατοικία της στο Ρίο ντε Τζανέιρο στις 14 Σεπτεμβρίου και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου κατέληξε καθώς τα τραύματά της ήταν βαρύτατα. Οι αρχές εξετάζουν τον θάνατό της ως πιθανή αυτοκτονία, καθώς οι ερευνητές έψαξαν το σπίτι της και βρήκαν ένα σημείωμα που είχε αφήσει πίσω της για τη σύζυγό της Ρόζα Στανέσκο, η οποία βρίσκεται σήμερα στη φυλακή.

Η Μπογκίσι είναι κόρη ενός από τους μεγαλύτερους συλλέκτες έργων τέχνης στη Βραζιλία, του Ζαν Μπογκίσι, ο οποίος πέθανε το 2015. Γεννήθηκε στη Ρουμανία το 1928 και μετακόμισε στη Βραζιλία με Εβραίους φίλους του το 1948.

Brazilian actress and heiress Sabine Boghici, 49, who once was arrested for scamming her mother out… https://t.co/FH6XIJK3Bo via https://t.co/xOXcYLiyOg

— Linda Beyer (@LindaBe62841747) September 21, 2023