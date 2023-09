Γιώργος Αγγελόπουλος γάμος: «Δεν θα πάω γιατί δεν τον ξέρω», δήλωσε ο Λάκης Γαβαλάς

Στο ενδεχόμενο συμμετοχής του στη δημοφιλή σειρά «Emily in Paris», στον γάμο του Γιώργου Αγγελόπουλου, αλλά και στον Στέφανο Κασσελάκη, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Λάκης Γαβαλάς σε συνέντευξη που παραχώρησε. Ο γνωστός σχεδιαστής μίλησε στην εκπομπή «Breakfast@Star», σημειώνοντας ότι, όπως είχε πει και στο iefimerida, οι συζητήσεις για τη συμμετοχή του στο «Emily in Paris» είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο, ενώ αποκάλυψε και τον λόγο που δεν θα πάει στον γάμο του Γιώργου Αγγελόπουλου. «Θα είμαι στη νέα σειρά της ΕΡΤ, τα “Σύρματα”, είπα σχεδόν αμέσως το “ναι”. Οι συζητήσεις για το “Emily in Paris” είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο. Πολλά πράγματα λέγονται, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει», ανέφερε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς για τα επαγγελματικά του σχέδια.

Μιλώντας για το αν έχει λάβει πρόσκληση για τον γάμο του Γιώργου Αγγελόπουλου με τη Δήμητρα Βαμβακούση, ο ίδιος είπε: «Φυσικά και με κάλεσε ο Γιώργος Αγγελόπουλος στον γάμο του, αλλά δεν θα πάω βέβαια, γιατί τον κύριο Ντάνο ούτε τον ξέρω, ούτε τον παρακολουθούσα στο Survivor. Εύχομαι να είναι καλά και ευτυχισμένος». «Να δείχνουν τον γάμο του Ντάνου στην τηλεόραση και όχι συνέχεια Κασσελάκη, Κασσελάκη, Κασσελάκη. Τον έχουν ταράξει τον έρημο, τον άνθρωπο. Πόσοι φοράνε γόβες μέσα τους και το παίζουν με μουστάκι στη φάτσα τους;», τόνισε ακόμη ο Λάκης Γαβαλάς.