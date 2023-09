Ναγκόρνο Καραμπάχ επίθεση: Ανακοινώθηκε εκεχειρία – Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να μην φεύγουν

Ανακοινώθηκε εκεχειρία στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, μετέδωσε το Sputnik Armenia. Οι Αρμένιοι του θύλακα συμφώνησαν με το αίτημα του Αζερμπαϊτζάν να σταματήσουν να πολεμούν και να αφοπλιστούν, μετέδωσε παράλληλα το IFAX, προσθέτοντας ότι συμφώνησαν στη διάλυση και τον πλήρη αφοπλισμό του στρατού του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο, οι Αρμένιοι του θύλακα θα συναντηθούν με τις αζερινές αρχές στις 21 Σεπτεμβρίου. Στο μεταξύ, πρώην πλέον υψηλόβαθμος αξιωματούχος της αρμενικής διοίκησης του αποσχισθέντα αζέρικου θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι σχεδόν 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες τραυματίστηκαν από τον, όπως τον χαρακτήρισε, “μεγάλο πόλεμο” που εξαπέλυσε χθες το Αζερμπαϊτζάν στην περιοχή αυτή.

“Πρόκειται για μεγάλο πόλεμο – το Αζερμπαϊτζάν άρχισε πλήρη επιχείρηση”, δήλωσε ο Ρούμπεν Βαρντανιάν, πρώην επικεφαλής της κυβέρνησης της αποσχισθείσας περιοχής, στο Reuters από το Ναγκόρνο Καραμπάχ. Οι δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν συνέχισαν την στρατιωτική επιχείρηση όλη τη νύχτα και σήμερα το πρωί.”Ήδη εκατοντάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και κοντά 100 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί”, σημείωσε ο Βαρντανιάν. “Βασικά μας λένε ότι πρέπει να φύγουμε, να μην μείνουμε εδώ, ή να αποδεχθούμε ότι αυτό είναι τμήμα του Αζερμπαϊτζάν – πρόκειται ουσιαστικά για συνηθισμένη επιχείρηση εθνοκάθαρσης και για έναν πόλεμο με πολλούς αμάχους να έχουν τώρα χάσει τη ζωή τους”, πρόσθεσε.

Το Αζερμπαϊτζάν απορρίπτει τις κατηγορίες ότι σκοπός του είναι η εθνοκάθαρση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και δηλώνει ότι θα προστατεύσει τα δικαιώματα των Αρμενίων πολιτών του θύλακα βάσει του Συντάγματός του. Σημειώνει ωστόσο ότι είναι αποφασισμένο να απομακρύνει τις πολιτικές και στρατιωτικές δομές τις αποσχισθείσας περιοχής. Ωστόσο ο Βαρντανιάν δήλωσε ότι ο κόσμος αγνοεί την τύχη του Καραμπάχ. “Η Ρωσία σιωπά και η Ρωσία αγνοεί βασικά όλη αυτήν την στρατιωτική επιχείρηση. Όχι μόνον η Ρωσία, αλλά ο κόσμος επίσης σιωπά”, σημείωσε ο Βαρντανιάν. “Κανένας δεν κάνει τίποτα: όλοι το αγνοούν, η Ρωσία σιωπά, αλλά το ίδιο κάνει και η Δύση”. “Μπορείτε να φανταστείτε τι θα γίνει αν 120.000 άνθρωποι πάνε στην Αρμενία;”, κατέληξε.

Οι δημοτικές αρχές της πρωτεύουσας Στεπανακέρτ του Ναγκόρνο Καραμπάχ κάλεσαν σήμερα τους κατοίκους της να παραμείνουν στα καταφύγια και να μην φύγουν, την επομένη της ευρείας στρατιωτικής επιχείρησης που εξαπέλυσε το Μπακού στην διαφιλονικούμενη αυτή περιοχή. “Δεν είναι απαραίτητο να φύγετε προς το παρόν, σας ζητάμε να σεβαστείτε τους κανονισμούς ασφαλείας και να παραμείνετε στα υπόγεια και τα καταφύγια κατά των βομβών”, αναφέρουν οι δημοτικές αρχές της Στεπανακέρτ σε ανακοίνωσή τους, στην οποία προσθέτουν ότι “θα παράσχουν περισσότερες πληροφορίες αν αποδειχθεί αναγκαία μια εκκένωση”. Στο μεταξύ οι αυτονομιστικές αρμενικές αρχές του Ναγκόρνο Καραμπάχ διοργάνωσαν σήμερα έκτακτη σύνοδο του Συμβουλίου Ασφαλείας της αποσχισθείσας περιοχής.

🎙️🇦🇿🇦🇲🇷🇺 Russian peacekeepers published footage from the evacuation of civilians in Karabakh.#Azerbaijan #Armenian #NagornoKarabakh #Pashinyan #Russia pic.twitter.com/blpWzmCKxQ

— NATO🇺🇸 VS KREMLIN🇷🇺 (@eduinfotech101) September 20, 2023