Μακρόν – Κάρολος Γαλλία: «Μας επισκεπτόσουν ως Πρίγκιπας, επιστρέφεις σαν Βασιλιάς», η υποδοχή του Γάλλου προέδρου

Στη Γαλλία φθάνει σήμερα ο βασιλιάς Κάρολος για μια τριήμερη επίσημη επίσκεψη, στη διάρκεια της οποίας ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προσβλέπει σε ενίσχυση των προσωπικών δεσμών, αλλά και να γυρίσει η σελίδα μετά τα προβλήματα των τελευταίων χρόνων στις σχέσεις των δύο χωρών. «Μας επισκεπτόσουν ως Πρίγκιπας, επιστρέφεις σαν Βασιλιάς. Μεγαλειότατε καλώς ορίσατε», σημειώνει ο Μακρόν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), όπου παραθέτει και βίντεο από προηγούμενες επισκέψεις του Καρόλου στη Γαλλία. Τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα θα υποδεχθεί η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν στο αεροδρόμιο Ορλύ της γαλλικής πρωτεύουσας, προτού κατευθυνθούν στο κέντρο της πόλης για μια τελετή στην Αψίδα του Θριάμβου παρουσία του Μακρόν και της πρώτης κυρίας της Γαλλίας, Μπριζίτ, που θα περιλαμβάνει και αεροπορική επίδειξη από μαχητικά των δύο χωρών.

Μεταξύ των σημαντικότερων στιγμών της τριήμερης επίσκεψης του βασιλιά Καρόλου στη Γαλλία θα είναι το επίσημο δείπνο που θα παρατεθεί απόψε προς τιμήν στα Ανάκτορα των Βερσαλλιών με το μενού να περιλαμβάνει μπλε αστακό και ποικιλία γαλλικών και αγγλικών τυριών, αλλά όχι φουά γκρα κατ’ απαίτηση του Βρετανού άνακτα. Πάνω από 150 διασημότητες έχουν προσκληθεί στο δείπνο, μεταξύ άλλων ο Βρετανός ηθοποιός Χιου Γκραντ, ο γερόλυκος της ροκ, Μικ Τζάγκερ, ο πρώην προπονητής της Άρσεναλ, Αρσέν Βενγκέρ, ο Γάλλος άσος του ποδοσφαίρου Ντιντιέ Ντρογκμπά και ο δισεκατομμυριούχος -και δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη – Μπερνάρ Αρνό.

You visited as a Prince, you return as a King. Your Majesty, welcome. pic.twitter.com/HcDXHcylRl

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 20, 2023