Σάκκαρη Μεξικό: Στον 3ο γύρο του τουρνουά της Γουαδαλαχάρα η Ελληνίδα τενίστρια

Το εμπόδιο της Στορμ Χάντερ ξεπέρασε η Μαρία Σάκκαρη στην πρεμιέρα των υποχρεώσεων της στη Γουαδαλαχάρα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια νίκησε την Αυστραλή (Νο 157 στην παγκόσμια κατάταξη) σε 79 λεπτά με 6-2, 6-4 εξασφαλίζοντας την πρόκριση για τον 3ο γύρο του τουρνουά στο Μεξικό, επιστρέφοντας παράλληλα στα νικηφόρα αποτελέσματα. Επόμενος αντίπαλος η Ιταλίδα Καμίλα Τζόρτζι, που με τη σειρά της κέρδισε την Ισπανίδα Κριστίνα Μπούκσα με 6-1, 6-2 σε 69 λεπτά. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η Σάκκαρη είχε φτάσει μέχρι την καταληκτική αναμέτρηση του τουρνουά, αποκλείοντας με τη σειρά τις Κόστιουκ, Κόλινς, Κουντερμέτοβα και Μπόσκοβα. Ωστόσο ηττήθηκε στον τελικό από την Τζέσικα Πεγκούλα.

Maria Sakkari plays an incredible defensive point against Storm Hunter.

Just stop what you’re doing, sit back, & admire the athleticism.

Court coverage isn’t a strong enough word for what this point was. 🇬🇷

pic.twitter.com/MeGt5lFklS

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 20, 2023