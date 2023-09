Κίνα: Επιστροφή στην αιχμαλωσία για τους δεκάδες κροκόδειλους που είχαν δραπετεύσει από εκτροφείο

Οι δεκάδες κροκόδειλοι, που είχαν αποδράσει την περασμένη εβδομάδα από εκτροφείο στην Κίνα επωφελούμενοι από τις πλημμύρες, επέστρεψαν όλοι στην αιχμαλωσία, μετέδωσε σήμερα κρατικό μέσο ενημέρωσης. Πάνω από 70 κροκόδειλοι είχαν δραπετεύσει από εκτροφείο κοντά στην πόλη Μαομίνγκ, στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, στη νότια Κίνα, επωφελούμενοι από την πλημμύρα που προκλήθηκε από την υπερχείλιση λίμνης μετά το πέρασμα τυφώνα. Οι τοπικές αρχές είχαν εξαπολύσει μεγάλο κυνηγητό για να τους πιάσουν και το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV προέβαλε εικόνες στις οποίες μέλη σωστικών συνεργείων με γαλότσες τραβούν έναν κροκόδειλο με σκοινί για να τον βγάλουν από το νερό.

The search is on for 70 runaway crocodiles after heavy flooding in southern China pic.twitter.com/HYzcdY5eLH

«Πιάστηκαν όλοι οι κροκόδειλοι του Σιάμ που είχαν ξεφύγει, ο τελευταίος ανασύρθηκε στην όχθη τη νύχτα της 18ης Σεπτεμβρίου», ανέφερε σήμερα η επίσημη εφημερίδα «Νέα του Πεκίνου». Στην Κίνα οι κροκόδειλοι εκτρέφονται για το δέρμα τους, όπως και για το κρέας τους, το οποίο χρησιμοποιείται ενίοτε στην παραδοσιακή ιατρική. Εκτός από «μεγαλύτερο εκτροφείο κροκοδείλων της χώρας», η περιοχή που επλήγη από τις πλημμύρες φιλοξενεί επίσης θεματικό πάρκο κροκοδείλων, διευκρίνισε ο κρατικός ραδιοσταθμός CNR.

Be cautious of crocodiles! The local emergency department of Maoming, in South China’s Guangdong, warned on Mon after around 70 crocodiles escaped from flooded pools on a farm. Many cities in Guangdong have experienced torrential rains since Thurs due to #TyphoonHaikui. pic.twitter.com/iL7f9h8YRz

