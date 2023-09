Δήμαρχος Ντέρνα – πλημμύρες: «Κύμα» οργής από διαδηλωτές για τους χιλιάδες νεκρούς στη Λιβύη

Εκατοντάδες διαδηλωτές στην Ντέρνα εξέφρασαν εχθές την οργή τους απέναντι στους αξιωματούχους της περιοχής τους, απαιτώντας να αποδοθούν ευθύνες για τις ολέθριες συνέπειες που είχε το πέρασμα της καταιγίδας Daniel από την πόλη τους, όπου καταγράφονται πολλές χιλιάδες νεκροί. Η πόλη στην ανατολική Λιβύη υπέστη εκτεταμένες καταστροφές πριν από μερικές μέρες εξαιτίως των πλημμύρων που προκάλεσε η κακοκαιρία και η κατάρρευση δύο φραγμάτων στην γύρω περιοχή. Ολόκληρες συνοικίες παρασύρθηκαν στη θάλασσα μαζί με τους κατοίκους τους, ενώ σύγχυση επικρατεί ακόμη για τον ακριβή αριθμό των θυμάτων της τραγωδίας. Η πόλη που κάποτε έσφυζε από ζωή θυμίζει πλέον βομβαρδισμένο τοπίο, με την οργή των κατοίκων που απόμειναν στα χαλάσματα να θρηνούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα να μεγαλώνει.

Εχθές, Δευτέρα, εκατοντάδες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν έξω από το Μεγάλο Τέμενος της πόλης και φώναζαν συνθήματα κατά των αρχών της ανατολικής Λιβύης, του κοινοβουλίου και του προέδρου του, Αγκίλα Σάλεχ. «Ο λαός θέλει την πτώση του κοινοβουλίου», «Ο Αγκίλα είναι ο εχθρός του Θεού» και «Το αίμα των μαρτύρων δεν χύθηκε μάταια» αλλά και «Όσοι έκλεψαν ή πρόδωσαν πρέπει να τους κρεμάσουμε», ήταν μερικά από τα συνθήματα αυτά. Αργότερα το απόγευμα, οργισμένοι διαδηλωτές πυρπόλησαν το σπίτι του Αμπντουλμενάμ αλ-Γαϊθί, που υπηρετούσε ως δήμαρχος της Ντέρνα την περίοδο των πλημμύρων, όπως είπε στο Reuters ο υπεύθυνος του γραφείου του. Σύμφωνα με βουλευτή της κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης, ο Γαϊθί έχει απομακρυνθεί πλέον από τη θέση του, ωστόσο το πρακτορείο δεν κατέφερε να επικοινωνήσει μαζί του για κάποιο σχόλιο.

Protests have erupted in Libya following reports that the two dams that collapsed during the recent floods hadn’t been maintained in 20+ years. Protesters burned down the house of Derna Mayor Abdulmenam al-Ghaithi.pic.twitter.com/kN4JMPWc8l — Steve Hanke (@steve_hanke) September 18, 2023

Οι πρώτες κινητοποιήσεις μετά την καταστροφή

Σύμφωνα με τον Guardian, οι χθεσινές κινητοποιήσεις ήταν οι πρώτες που έλαβαν χώρα μετά την «ισοπέδωση» της Ντέρνα από τη καταιγίδα Daniel, την ώρα που συνεχίζονται οι προσπάθειες αναζήτησης των χιλιάδων αγνοουμένων στην πόλη. Σε μια ανακοίνωση που διαβάστηκε στη διαδήλωση «εξ ονόματος των κατοίκων της Ντέρνα», ζητείται να διενεργηθεί γρήγορα έρευνα και να προσαχθούν στη δικαιοσύνη «οι υπεύθυνοι της καταστροφής». Επίσης, οι κάτοικοι ζήτησαν να λειτουργήσει «ένα γραφείο υποστήριξης του ΟΗΕ στην Ντέρνα» και να ξεκινήσει η διαδικασία ανοικοδόμησης της πόλης αλλά και να δοθούν αποζημιώσεις στους πληγέντες. Οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν τη διάλυση του δημοτικού συμβουλίου και τη διενέργεια έρευνας για τους παρελθόντες προϋπολογισμούς της πόλης.

«Οι διασωθέντες, σε ό,τι απέμεινε από την πόλη, στρέφονται εναντίον εκείνων που έσπειραν τον θάνατο και την καταστροφή», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Λίβυος αναλυτής Ανάς ελ Γκομάτι, σχολιάζοντας τις φωτογραφίες από τη διαδήλωση. Σύμφωνα με πολιτικούς και αναλυτές, λόγω του χάους που επικρατεί στη Λιβύη τα τελευταία χρόνια πέρασε σε δεύτερη μοίρα η συντήρηση των ζωτικών υποδομών, όπως ήταν τα φράγματα της Ντέρνα, τα οποία κατέρρευσαν και πλημμύρισαν την πόλη στις 10 Σεπτεμβρίου. Μετά την ανατροπή του Μουάμαρ Καντάφι το 2011 η Λιβύη κυβερνάται επί της ουσίας από δύο αντίπαλες κυβερνήσεις: μία στην Τρίπολη (αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ) υπό τον πρωθυπουργό Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά και μία στην ανατολή, όπου εδρεύει το κοινοβούλιο, υπό την ηγεσία του ισχυρού στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ. Οι δυνάμεις του Χάφταρ κατέλαβαν το 2018 την Ντέρνα, που τότε ήταν προπύργιο ακραίων ισλαμιστών.

Συνεχίζεται η αναζήτηση αγνοουμένων

Η διαδήλωση έγινε ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν τους χιλιάδες αγνοούμενους της πλημμύρας, που πιστεύεται ότι είναι νεκροί. Νωρίτερα σήμερα ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι οι υπηρεσίες του και κυρίως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δίνουν μάχη για να προλάβουν την εξάπλωση ασθενειών και να αποτρέψουν μια «δεύτερη καταστροφική κρίση στην περιοχή», προειδοποιώντας ότι υπάρχει κίνδυνος λόγω του μολυσμένου νερού και της έλλειψης μέτρων υγιεινής. «Για την ασφάλειά σας, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε ή να πίνετε το νερό του τοπικού δικτύου υδροδότησης, επειδή είναι μολυσμένο», ανέφερε το Λιβυκό Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών.

Urgent:

🚨 Protesters storm the house of Derna Municipal Mayor Abdul Moneim Al-Ghaithi and set it on fire. In the same context:

🚨 Urgent: Libyan Prime Minister in #Benghazi, @DrOsamaSHamad , dismisses the entire #Derna Municipal Council and refers it for investigation. pic.twitter.com/blAgdynxVm — Mohammed Elgrj (@moelgrj) September 18, 2023

Πηγή: Με πληροφορίες από Guardian, Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ