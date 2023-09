Ράσελ Μπραντ καταγγελίες: Δεν έχουν τέλος οι κατηγορίες εναντίον του

Η γυναίκα που κατήγγειλε τον Ράσελ Μπραντ για βιασμό όταν ήταν 16 ετών ισχυρίζεται ότι την έπαιρνε από το σχολείο και την πήγαινε στο σπίτι του για να κάνουν σεξ με ένα αυτοκίνητο που πλήρωνε το BBC. Οι Times που αποκάλυψαν τις κατηγορίες κατά του Μπραντ έβαλαν «φωτιά» στο BBC το οποίο ανακοίνωσε ότι «εξετάζει επειγόντως το θέμα» καθώς την εποχή των κατηγοριών ο ηθοποιός εργαζόταν για το τηλεοπτικό δίκτυο. Το φερόμενο ως θύμα δήλωσε ότι θυμάται πως όταν ήταν έφηβη πηγαινοερχόταν στο σπίτι του Μπραντ στο βόρειο Λονδίνο με αυτοκίνητο που πλήρωνε το BBC. Η γυναίκα, η οποία χρησιμοποίησε το ψευδώνυμο Άλις, είπε ότι για πρώτη φορά μπήκε στο αυτοκίνητο του BBC το οποίο μετέφερε τον Μπραντ στη ραδιοφωνική εκπομπή που έκανε τότε.

«Όταν το αυτοκίνητο με πήρε από το σχολείο, ήταν το ίδιο αυτοκίνητο… Ήξερα ότι αυτό ήταν ένα αυτοκίνητο του BBC», δήλωσε στους Sunday Times. Η Άλις είναι μία από τις τέσσερις γυναίκες που κατηγορούν τον Μπραντ για βιασμό, σεξουαλική επίθεση και σεξουαλική κακοποίηση. Ο ίδιος έχει αρνηθεί σθεναρά τους ισχυρισμούς. Η Άλις ισχυρίζεται ότι ήταν 16 ετών όταν ο 31χρονος τότε σταρ την αποκάλεσε «παιδί» και της επιτέθηκε σεξουαλικά στους τρεις μήνες που είχαν σχέση την οποία η κοπέλα χαρακτήρισε «καταχρηστική και ελεγκτική».

Η Άλις ήταν τότε μεγαλύτερη από τη νόμιμη ηλικία συναίνεσης στο Ηνωμένο Βασίλειο εκείνη την εποχή. Η Άλις κατηγόρησε επίσης τον Μπραντ ότι κάποτε την έκανε να πνιγεί όταν «της πίεσε μετο μόριό του τον λαιμό της» και εκείνη τον χτύπησε στο στομάχι για να τον κάνει να σταματήσει. Ο 48χρονος Μπραντ εργάστηκε για ραδιοφωνικά προγράμματα του BBC μεταξύ 2006 και 2008 και οι κατηγορίες αφορούν την περίοδο 2006-2013. «Το ντοκιμαντέρ και οι σχετικές αναφορές περιείχαν σοβαρές κατηγορίες, που εκτείνονται σε μια σειρά ετών. Ο Ράσελ Μπραντ εργάστηκε σε ραδιοφωνικά προγράμματα του BBC μεταξύ 2006 και 2008 και εξετάζουμε επειγόντως τις υποθέσεις», δήλωσε εκπρόσωπος του BBC.

Προσωπικό του BBC είχε προειδοποιήσει τα αφεντικά για την κακή εργασιακή συμπεριφορά του Μπραντ τουλάχιστον τρεις φορές, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρισμών ότι επιτέθηκε σε μια εργαζόμενη και έκανε σεξ με καλεσμένους στις ραδιοφωνικές εκπομπές του. Ο Μπραντ παραιτήθηκε από το BBC το 2008 αφού ο ίδιος και ο Τζόναθαν Ρος, καλεσμένος στην εκπομπή του, προσέβαλαν τον Άντριου Σακς, όταν εκείνος δεν εμφανίστηκε στην εκπομπή. Στα αξιοσημείωτα είναι πως ο Ρος φέρεται να είπε στον Σακς ότι ο Μπραντ κοιμήθηκε με την εγγονή του.

Russell Brand’s alleged victim says BBC car brought her to actor’s home as a teen: report https://t.co/FsqC3Go4Nx pic.twitter.com/Q5mSDYL3GQ

— New York Post (@nypost) September 18, 2023