Σουδάν φωτιά σε ουρανοξύστη: Στις φλόγες εμβληματικό κτίριο

Στις φλόγες τυλίχθηκε ο εμβληματικός ουρανοξύστης της πετρελαϊκής εταιρείας Greater Nile Petroleum στην πρωτεύουσα του Σουδάν μετά από σφοδρές μάχες μεταξύ του στρατού και αντιπάλων δυνάμεων. Ο ουρανοξύστης των 18 ορόφων βρίσκεται κοντά στον ποταμό Νείλο κι είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα κτίρια στο Χαρτούμ. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την πυρκαγιά ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες ή νεκροί. «Είναι πραγματικά οδυνηρό», ανέφερε ο Ταγκρίντ Αμπντίν, αρχιτέκτονας του κτιρίου, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Αεροπορικές επιδρομές και οδομαχίες συνεχίζονται στην πρωτεύουσα και άλλες πόλεις του Σουδάν αφότου ξέσπασαν οι μάχες το περασμένο Απρίλιο, ενώ σύμφωνα με τον ΟΗΕ πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα.

This is truly painful

I was the Senior Architect for Greater Nile Petroleum Operating Co. (GNPOC) HQ construction in 2006

The landmark project defined the skyline of Khartoum

Such senseless destruction#Sudan #KeepEyesOnSudan https://t.co/yRv47qJKPp pic.twitter.com/mMN8l20s4w

— Tagreed Abdin (@taggy_) September 17, 2023