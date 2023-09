Λιβύη νεκροί Έλληνες σε τροχαίο: Το τελευταίο μήνυμα του 27χρονου θύματος στον πατέρα του

«Μου έστειλε ένα μήνυμα ”μπαμπά, φτάσαμε, καλά είμαστε”». Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα 27χρονου θύματος από το τροχαίο δυστύχημα στη Λιβύη. Ο νεαρός αλεξιπτωτιστής, που βρήκε τραγικό τέλος, συγκαταλέγεται στους πέντε νεκρούς της ελληνικής αποστολής που επέβαιναν στο λεωφορείο και σκοτώθηκαν κατά τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη βορειοαφρικανική χώρα. «Ήταν στο τμήμα Αλεξιπτωτιστών. Στον στρατό είχε 8 χρόνια. Στη Λιβύη δεν ξέρω, πρέπει να ήταν η πρώτη φορά, αλλού πήγε. Έφτασε Αίγυπτο, Ουκρανία, πήγε σε πολλά κράτη» δήλωσε ο πατέρας του άτυχου νεαρού στο Mega.

Greek army units arrive in Libya to assist in the search and rescue operations to locate victims of floods that swept parts of the country’s eastern region.

