Λιβύη Daniel πλημμύρες νεκροί: Τις 20.000 θα φθάσει ο αριθμός των θυμάτων, φοβάται ο δήμαρχος της Ντέρνα

Λίγες μέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel στην ανατολική Λιβύη ο αριθμός των νεκρών συνεχίζει να ανεβαίνει δραματικά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία τουλάχιστον 6.000 είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί στην πόλη-λιμάνι της Ντέρνα, αλλά ο δήμαρχος της πόλης εκτιμά ότι ο αριθμός τους πιθανώς θα εκτοξευθεί στις 18.000 με 20.000. Ο Αμπντουλμενάμ Αλ Γκάιτι είπε στο δίκτυο Al Arabiya ότι βασίζει τις εκτιμήσεις του στον αριθμό των συνοικιών της πόλης, που εξαφανίστηκαν από τον χάρτη. Λίβυοι αξιωματούχοι απηύθυναν έκκληση για διεθνή βοήθεια και συνεργεία ειδικευμένα στην ανάσυρση νεκρών υπογραμμίζοντας ότι η χώρα τους δεν διαθέτει την αναγκαία εμπειρία για να χειριστεί μια καταστροφή αυτής της κλίμακας.

Τουλάχιστον 30.000 άνθρωποι έμειναν άστεγοι στη Ντέρνα με την κυβέρνηση της Αιγύπτου να οργανώνει για τη φιλοξενία τους καταυλισμούς σε δυτικές περιοχές της κοντά στα σύνορα με τη Λιβύη. Σωστικά συνεργεία χτενίζουν δρόμους καλυμμένους με ένα στρώμα λάσπης και φερτών υλών πάχους ενός μέτρου, κατεστραμμένα κτίρια, ακόμη και τη θάλασσα για την ανάσυρση σορών στην παράκτια πόλη της Λιβύης, που σάρωσαν ορμητικά νερά πλημμύρας μετά την κατάρρευση δύο φραγμάτων. Η κακοκαιρία Daniel προκάλεσε τεράστιες καταστροφές σε δρόμους και δίκτυα τηλεπικοινωνιών την Κυριακή, την ώρα που σφοδρές βροχοπτώσεις και ανεμοθύελλα σάρωναν την Ντέρνα, περίπου 900 χλμ. ανατολικά της πρωτεύουσας της Λιβύης, της Τρίπολης.

The international community must response to the catastrophic situation in eastern Libya as soon as possible with huge help to people who are suffering for 48h now.

Nato should help civilians in #Libya, thousands were deaths and more are missing.

This video from #Derna hospital.… pic.twitter.com/qlcRKvi6Ic

