Καρχαρίας – Κωπηλάτης: Ο 28χρονος κατέγραψε τη «συνάντησή» του με την άγρια φύση

Ο Τζέικομπ Άλεν απολάμβανε το μπάνιο του στη θάλασσα όταν ξαφνικά τον περικύκλωσε ο δεύτερος μεγαλύτερος καρχαρίας στον κόσμο, μήκους 7,62 μέτρων. Ο 28χρονος κωπηλάτης βρισκόταν στα ανοικτά των ακτών της Σκωτίας, στο λιμάνι Dunbar Harbour του East Lothian την περασμένη εβδομάδα, όταν εντόπισε τον καρχαρία και κατέγραψε τη «συνάντησή» του, κάνοντας λόγο για την «καλύτερη συνάντηση που είχε ποτέ με την άγρια φύση». «Έφυγα από το λιμάνι Dunbar και είχα κάνει κουπί μόλις 20 λεπτά, όταν παρατήρησα κάτι μεγάλο να κινείται στο νερό», δήλωσε ο Άλεν. Τότε ήταν που είδε δύο καρχαρίες να λιάζονται μέσα στο νερό. «Στη συνέχεια, ο ένας από τους δυο καρχαρίες άρχισε να κατευθύνεται προς το μέρος μου και άρχισα να ανησυχώ».

«Ευτυχώς, λόγω της ώρας, των καιρικών συνθηκών και της έλλειψης ρεύματος, μπόρεσα να παραμείνω όσο το δυνατόν πιο ακίνητος, ώστε να μην κουνήσω το νερό, να μην κάνω κουπί και να μην κάνω γρήγορες κινήσεις». Ευτυχώς για τον Άλεν, οι καρχαρίες που λιάζονται θεωρούνται ευγενικοί γίγαντες και δεν αποτελούν απειλή για τον άνθρωπο. Μιλώντας για το πώς ένιωσε ο Άλεν είπε πως όταν κατάλαβε ότι δεν κινδύνευε έβγαλε την κάμερά του και κατέγραψε τις κινήσεις του. Μάλιστα διατηρώντας την ψυχραιμία μου κατάφερε να κάνει FaceTime με τη σύντροφό του και τον γιο του. «Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο ήταν τα σκοτεινά σκωτσέζικα νερά και μετά απλά να βλέπω αυτό το μεγάλο στόμα να έρχεται προς το μέρος μου», δήλωσε ο Άλεν, ο οποίος τελικά επέστρεψε στην ακτή εκείνη την ημέρα για να μην ενοχλήσει τους καρχαρίες. «Ήταν αρκετά ανατριχιαστικό».

‘It was pretty eerie’ — Adventure photographer Jacob Allen came across 2 basking sharks while paddle boarding in Scotland’s Dunbar Harbour on Sept 5. Basking sharks are the world’s second largest species, and they typically swim with their mouths open to catch plankton. pic.twitter.com/6JL4xqNJwt

