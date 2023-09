Κριστιάνο Ρονάλντο ίντερνετ: Γιατί είναι έξαλλοι οι πολίτες του Ιράν

Το Ιράν θέλει να δώσει στον Κριστιάνο Ρονάλντο και σε άλλους μεγάλους σταρ του ποδοσφαίρου που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, που σύντομα θα ταξιδέψουν στην Τεχεράνη για το Champions League της Ασίας, μια ειδική κάρτα SIM που θα τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο χωρίς περιορισμούς. Με δεδομένο πως οι κάτοικοι της χώρας δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, ορισμένοι εξοργίστηκαν. Ο Ρέζα Νταρβίς, πρόεδρος της Περσέπολις της ομάδας που θα αντιμετωπίσει την Αλ Νασρ του «CR7» την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση πως υπάρχουν άτομα «που θέλουν να σπιλώσουν τη φήμη μας» και λένε στους παίκτες να μην έρθουν στο Ιράν «γιατί δεν θα έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ χωρίς φίλτρα».

«Μίλησα με τον CEO της IranCell και θα παρέχει στον Κριστιάνο Ρονάλντο και στους συμπαίκτες του μια ειδική κάρτα SIM προκειμένου να έχουν απεριόριστη χρήση στο διαδίκτυο», πρόσθεσε ο Νταρβίς και η δήλωση του πυροδότησε αντιδράσεις.

Στο Ιράν, η χρήση του ίντερνετ είναι περιορισμένη και δεκάδες χιλιάδες ιστοσελίδες και όλες οι μεγάλες πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων και social media είναι μπλοκαρισμένες, με τελευταίες το Whatsapp και το Instagram, στον απόηχο των εξεγέρσεων έπειτα από τον θάνατο της Μάχσα Αμινί. Ο υπουργός Τεχνολογίας της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών Ίσα Ζαρέπουρ είπε την Τεάρτη (13/9) πως επανεξετάζονται ορισμένοι από τους περιορισμούς, αλλά δεν έδωσε άλλες πληροφορίες.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Τουρισμού, Εζατολάχ Ζαργκάμι, ο οποίος ήταν ο πρώτος που είχε προτείνει τη χρήση ειδικής κάρτας SIM για τους ξένους τουρίστες στο Ιράν, μεταξύ σοβαρού κι αστείου παρότρυνε τον Ρονάλντο να χρησιμοποιήσει τις τοπικές πλατφόρμες Bale, Eitaa προκειμένου να επικοινωνήσει με τους δικούς του. «Θα έπρεπε να το κάνει για να επικοινωνήσει με τη σύζυγό του, τα παιδιά του και τους γείτονές του. Θα ήταν τυχερός κιόλας!», είπε.

Iran wants to give Ronaldo a special SIM card to access the internet without restrictions ahead of his arrival in Tehran which has angered Iranians https://t.co/OOHQiByArE pic.twitter.com/itXmIw8Yio

— AJE Sport (@AJE_Sport) September 13, 2023