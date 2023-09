Λιβύη Daniel πλημμύρες: Βοήθεια στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πόλη Ντέρνα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την αποστολή βοήθειας από τη Γερμανία, τη Ρουμανία και τη Φινλανδία στην πόλη Ντέρνα, στη Λιβύη, η οποία επλήγη από φονικές πλημμύρες. Η βοήθεια αποστέλλεται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, καθώς η κακοκαιρία Daniel προκάλεσε τεράστιες καταστροφές και χιλιάδες θανάτους στη Λιβύη. «Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ έχει ενεργοποιηθεί. Βρίσκεται καθ’ οδόν βοήθεια από τη Γερμανία, τη Ρουμανία και τη Φινλανδία», ανέφερε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Μπάλας Ουζβάρι.

Μεταξύ άλλων στέλνονται σκηνές, ράντζα, κουβέρτες, 80 ηλεκτρικές γεννήτριες, τρόφιμα, σκηνές νοσοκομείων και δεξαμενές νερού, διευκρινίζει δελτίο Τύπου της Επιτροπής, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη «να συντονίσει άλλες προσφορές βοήθειας». Η Επιτροπή τόνισε επίσης ότι διέθεσε ένα αρχικό ποσό ύψους 500.000 ευρώ για να ανταποκριθεί στις πιο επείγουσες ανάγκες Λίβυων που επλήγησαν από την ισχυρή καταιγίδα Ντάνιελ. «Η ΕΕ παραμένει έτοιμη να εντείνει την ανταπόκρισή της σε όσους έχουν πληγεί περισσότερο στη Λιβύη κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου», δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Διαχείριση Κρίσεων, Γιάνες Λέναρτσιτς.

💔 The devastating floods in eastern Libya have left over 5,300 dead 10,000 people missing and around 30,000 displaced in Derna and other towns. Derna was hit hard, experiencing waves up to 7 meters (23 feet) high that submerged the city and caused extensive destruction. Access… pic.twitter.com/nTnZmVdvuy

Τουλάχιστον 30.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στη Ντέρνα, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκλήθηκαν από την καταιγίδα Ντάνιελ που έχουν αφήσει χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους σε αυτή την παράκτια πόλη της Λιβύης, σύμφωνα με τις αρχές. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων της καταστροφής παραμένει αδιευκρίνιστος δεδομένης της δύσκολης πρόσβασης σε αυτή την πόλη των 100.000 κατοίκων στην ανατολική Λιβύη. Τελευταίες πληροφορίες μιλούσαν, πάντως, για τουλάχιστον 5.300 νεκρούς.

🇱🇾 #Libya‘s devastated eastern city of Derna was counting its dead on Wednesday, with the death toll from the floodwaters unleashed by Storm Daniel expected to rise even further.

At least 2,300 people have died so far and more than 5,000 people remain missing ⤵️ pic.twitter.com/f1bOakCt64

— FRANCE 24 English (@France24_en) September 13, 2023