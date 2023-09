Λιβύη Daniel πλημμύρες: «Καταστροφή πέρα από κάθε λογική» – Ισοπεδώθηκε το 25% της Ντέρνα

«Καταστροφή πέρα από κάθε λογική». Έτσι, περιγράφεται η κατάσταση στη Ντέρνα, την πόλη-λιμάνι της Λιβύης, μετά το «χτύπημα» καταιγίδας,. όπου δύο φράγματα έσπασαν με αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και τουλάχιστον 10.000 να αγνοούνται. Η σφοδρή καταιγίδα σάρωσε την πόλη και όπως μεταδίδει το Reuters το ¼ αυτής έχει εξαφανιστεί. Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 5.300, δήλωσε αργά την Τρίτη στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ο Μοχάμεντ Αμπού-Λαμούσα, εκπρόσωπος της διοίκησης που ελέγχει την ανατολική Λιβύη, ενώ ο αξιωματούχος Ταρίκ αλ-Χαράζ δήλωσε ότι ολόκληρες γειτονιές είχαν ισοπεδωθεί και πολλά πτώματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα.

Ο Guardian μετέδωσε ότι εκατοντάδες σοροί έχουν συγκεντρωθεί σε νεκροταφεία με λίγους επιζώντες να είναι σε θέση να τα αναγνωρίσουν, σύμφωνα με τον Χαράζ, ο οποίος εκτιμά ότι ο αριθμός των νεκρών να ξεπεράσει τους 10.000 ανθρώπους. «Τα πτώματα βρίσκονται παντού – στη θάλασσα, στις κοιλάδες, κάτω από τα κτίρια», δήλωσε ο Χέκιμ Σικουάτ, υπουργός πολιτικής αεροπορίας, στο Reuters, μετά από επίσκεψή του στην πόλη. «Δεν υπερβάλλω όταν λέω ότι το 25% της πόλης έχει εξαφανιστεί. Πολλά, πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει». Από την άλλη, ο Ραμί Ελσαχείμπι, υπεύθυνος επικοινωνίας του ΠΟΥ στη Λιβύη, δήλωσε ότι η κατάσταση στη Ντέρνα είναι «καταστροφή πέρα από κάθε λογική». Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε ανθρώπους να εκλιπαρούν για βοήθεια και να ουρλιάζουν καθώς το η λάσπη καταπλάκωνε τα σπίτια τους. Άλλα βίντεο κατέγραψαν χείμαρρους να παρασέρνουν αυτοκίνητα σε δρόμους, οι οποίοι είχαν μετατραπεί σε ποτάμια.

Απελπισμένοι πολίτες έκαναν έκκληση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πληροφορίες σχετικά με αγνοούμενους συγγενείς. Πολλοί ήταν θυμωμένοι για την καθυστερημένη προσπάθεια των τοπικών αρχών να προειδοποιήσουν ότι τα φράγματα κινδύνευαν να σπάσουν. Οι μηχανικοί είχαν προηγουμένως εκδώσει γενικευμένες προειδοποιήσεις σχετικά με τον κίνδυνο να σπάσουν τα φράγματα και την επείγουσα ανάγκη να ενισχυθεί η άμυνά τους. Ο Άνας Ελ-Γκομάτι, ιδρυτής του thinktank Sadeq με έδρα τη Λιβύη, δήλωσε ότι θα ήταν απαραίτητη μια πολιτική έρευνα. «Η Βόρεια Αφρική δεν είναι απρόσβλητη από την κλιματική αλλαγή, αλλά αυτό αφορά επίσης τη διαφθορά και την ανικανότητα».

«Στο Μαρόκο ίσως υπήρχαν δευτερόλεπτα ή λεπτά όταν μετακινούνταν οι τεκτονικές πλάκες, αλλά εδώ στη Λιβύη υπήρχε προειδοποίηση για αυτόν τον τυφώνα … ωστόσο δεν έγινε καμία εκκένωση της Ντέρνα – και τώρα το ένα τέταρτο του πληθυσμού της πόλης είναι κάτω από το νερό». Μια έκθεση του 2022 σε ακαδημαϊκό περιοδικό είχε προειδοποιήσει ότι αν επαναλαμβανόταν μια πλημμύρα αντίστοιχη με εκείνη του 1959, θα ήταν «πιθανό να προκαλέσει την κατάρρευση ενός από τα δύο φράγματα, καθιστώντας τους κατοίκους της κοιλάδας και της πόλης της Ντέρνα ευάλωτους σε υψηλό κίνδυνο πλημμύρας».

