Τσιτσιπάς – Μπαντόσα Ελλάδα: «Ξετρελαμένη» με την Αθήνα η κοπέλα του κορυφαίου τενίστα

Εδώ και λίγες ημέρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα είναι στην Αθήνα αφού το Σαββατοκύριακο (16-17/9) ο Έλληνας τενίστας θα παίξει με την Εθνική ομάδα στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα ηγηθεί της προσπάθειας της ομάδας για νίκη επί της Σλοβακίας και δίπλα του στις εξέδρες θα έχει και το κορίτσι του, την Πάουλα Μπαντόσα. Το ζευγάρι μένει στην Βουλιαγμένη όπου και κάνει καθημερινά το μπάνιο του στη θάλασσα. Η Πάουλα Μπαντόσα είναι ξετρελαμένη από το φαγητό αλλά και τη ζωή στην Αθήνα. Δεν «χορταίνει» τον ήλιο και τις βόλτες ενώ της αρέσει και η Αθήνα τη νύχτα. Μάλιστα φωτογράφησε βράδυ και την Ακρόπολη των Αθηνών και δημοσίευσε την φωτογραφία μαζί με μια καρδούλα! Το ζευγάρι είχε χρόνο μάλιστα να επισκεφτεί και οδοντίατρο για λεύκανση δοντιών!

Stef and Paula at the dentist in Athens! pic.twitter.com/3xzCqZ3AeM

