Σερβία εθνική μπάσκετ ασημένιο: Αποθεωτική υποδοχή στο Βελιγράδι

Την αποθέωση από χιλιάδες Σέρβους φιλάθλους γνώρισαν στο Βελιγράδι ο εκ των κορυφαίων τενιστών όλων των εποχών, Νόβακ Τζόκοβιτς, και η Εθνική ομάδα μπάσκετ της χώρας. Ο «Νολε» γέμισε γι’ άλλη μια φορά με υπερηφάνια τους συμπατριώτες του με την κατάκτηση του US Open, τίτλου νο24 Grand Slam για τον σπουδαίο τενίστα, ενώ η Εθνική μπάσκετ επέστρεψε στη… βάση της με το ασημένιο μετάλλιο του πρόσφατου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι διεθνείς και ο Τζόκοβιτς ανέβηκαν στο μπαλκόνι του κτιρίου βιώνοντας απίστευτες καταστάσεις με τον κόσμο από κάτω να μη σταματά τα συνθήματα. Ο 36χρονος τενίστας δεν άντεξε κι έβαλε τα κλάματα, με τους παίκτες του μπάσκετ να προσπαθούν να τον ηρεμήσουν.

Λίγα λεπτά μετά ο GOAT του τένις βρήκε ξανά την ψυχραιμία του κι αφού τραγούδησε αρκετά τραγούδια έκανε λόγο για μία πρωτόγνωρη κατάσταση: «Αυτό είναι το πιο συναισθηματικό καλωσόρισμα στη ζωή μου. Το πρώτο ήταν όταν κέρδισα το πρώτο μου Wimbledon, ήμουν εκεί με την ομάδα μου και ήταν ξεχωριστό, γιατί ήταν η πραγματοποίηση του παιδικού μου ονείρου. Αλλά δεν έχω ζήσει ποτέ κάτι τέτοιο, και πιθανότατα δεν θα ζήσω ποτέ. Διότι είναι η πρώτη φορά που βρέθηκα στη σκηνή με πρωταθλητές από άλλο άθλημα, ανθρώπους που θαυμάζω απεριόριστα, τους σέβομαι, τους στηρίζω και βρέθηκα… να μοιράζομαι τη σκηνή μαζί τους και τις παγκόσμιες επιτυχίες τους. Είναι κάτι που θα θυμάμαι για πάντα».

«Μετά το τραγούδι αφιερωμένο σε μένα, που τραγούδησε η Ένωση Βελιγραδίου… Δεν ξέρω, αυτή μπορεί να είναι η πιο όμορφη στιγμή στη ζωή μου» ανέφερε ο Τζόκοβιτς. Παίρνοντας μία βαθιά ανάσα, συνέχισε: «Είμαστε ένα έθνος που ποτέ δεν παραδίδεται, ποτέ δεν τα παρατά! Πριν από μερικά χρόνια, άκουσα ότι το Βελιγράδι κατεδαφίστηκε και ξαναχτίστηκε 47 ή 49 φορές. Μπορείτε να νιώσετε αυτό το πνεύμα, μπορείτε να το νιώσετε σε αυτούς τους νέους που ήρθαν, μπορείτε να νιώσετε την περηφάνια, τη σύνδεση με τους αθλητές και οι αθλητές είναι ένας από τους μεγαλύτερους, αν όχι οι μεγαλύτεροι, πρεσβευτές αυτής της χώρας. Είναι απίστευτο προνόμιο για εμάς να εκπροσωπούμε τη χώρα μας με το εθνόσημο της Σερβίας στο στήθος. Ευχαριστούμε όλους εκείνους που επέδειξαν θέληση, στήριξη, αγάπη και πάθος όλα αυτά τα χρόνια. Δόξα τω θεώ!» κατέληξε ο Τζόκοβιτς.

