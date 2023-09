Λιβύη νεκροί – Daniel: Η κακοκαιρία δεν άφησε τίποτα όρθιο

Δέκα χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται μετά τις φονικές πλημμύρες στη Λιβύη, λέει ο Ερυθρός Σταυρός, καθώς αρχίζει να αποκαλύπτεται η έκταση της καταστροφής στο λιμάνι της Ντέρνα, όπου κατέρρευσαν δύο φράγματα το Σαββατοκύριακο. Ο Ταμέρ Ραμαντάν, εκπρόσωπος της Λιβύης στον Διεθνή Ερυθρό Στυαρό και την Ερυθρά Ημισέληνο έκανε λόγο για «τεράστιο αριθμό» νεκρών σε συνέντευξη Τύπου στα γραφεία του ΟΗΕ στη Γενεύη. Ο υπουργός Υγείας της κυβέρνησης που ελέγχει την ανατολική Λιβύη ανέφερε ότι επιβεβαιώθηκε ο θάνατος άνω των 3.000 ανθρώπων από τις πλημμύρες. Όπως δήλωσε ο Οτμάν Αμπντέλ Τζαλίλ στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Massar «ο αριθμός των αγνοουμένων είναι χιλιάδες και ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να φθάσει τις 10.000».

The devastation is as far as the eye can reach. #Derna desperately needs international assistance! Estimates are rising into the thousands of dead. #Libya pic.twitter.com/OgPrTXVmqv — Anas El Gomati (@AGomati) September 12, 2023

Τα νερά των πλημμυρών σάρωσαν ολόκληρες γειτονιές στη Ντέρνα, στο νεκροταφείο της οποίας οι Αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν πάνω από 700 σορούς με τοπικούς αξιωματούχους να κάνουν λόγο για έως και 5.000 αγνοούμενους.

Τραγωδία στη Ντέρνα – Χάθηκε το 25% της πόλης

«Η κατάσταση στη Ντέρνα είναι ολοένα και τραγικότερη, δεν υπάρχουν οριστικά στοιχεία για τον αριθμό των νεκρών. Η πρόσβαση είναι αδύνατη σε πολλές γειτονιές της», τόνισε ο Τζαλίλ. Ο υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας, Χισέμ Τσκιουάτ, χαρακτήρισε «καταστροφική» την κατάσταση στη Ντέρνα. «Σοροί κείτονται παντού, στη θάλασσα, τις κοιλάδες, κάτω από κτίρια. Δεν υπερβάλλω λέγοντας ότι το 25% της πόλης έχει εξαφανιστεί. Πάρα πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει», είπε στο Reuters, σημειώνοντας ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων θα είναι «πολύ μεγάλος».

Η Τουρκία στέλνει 3 αεροσκάφη με βοήθεια στη Λιβύη

Κάτοικοι σε απόγνωση απευθύνουν μέσω των social media έκκληση για πληροφορίες για αγνοούμενους συγγενείς τους. Πολλοί είναι οργισμένοι με τη βραδεία αντίδραση των Αρχών ενώ ξεκινούν έρευνες για τις προειδοποιήσεις πριν την καταστροφή για την κατάσταση των φραγμάτων που κατέρρευσαν. Έκθεση σε ακαδημαϊκό περιοδικό τον περασμένο χρόνο είχε προειδοποιήσει ότι αν ξανασυνέβαινε μια πλημμύρα, όπως εκείνη του 1959, «πιθανώς θα προκαλούσε την κατάρρευση ενός εκ των δύο φραγμάτων, καθιστώντας ευάλωτους τους κατοίκους της κοιλάδας και της πόλης Ντέρνα λόγω του υψηλού κινδύνου πλημμυρών».

🇱🇾 Deadly storm winds and heavy floods hit #Libya over the past two days, with estimates of fatalities ranging from hundreds to thousands of people. 🔴 FRANCE 24’s @ClemenceWaller has this report. pic.twitter.com/4NFwvUIiRG — FRANCE 24 English (@France24_en) September 12, 2023

Διεθνής βοήθεια καταφθάνει στη Λιβύη

Αεροσκάφος που μετέφερε 14 τόνους προμηθειών, φάρμακα, εξοπλισμό, σάκους για πτώματα και 87μελές ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό κατευθυνόταν προς τη Βεγγάζη για να υποστηρίξει τις περιοχές που επλήγησαν από την πλημμύρα, δήλωσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στην Τρίπολη, Αμπντούλ Χαμίντ Ντιμπέιμπε. Ο στρατηγός Χαλίφα Χαφτάρ, επικεφαλής στρατού που ελέγχει την ανατολική Λιβύη, είπε επίσης ότι φθάνει βοήθεια από άλλες χώρες.

Κατέρρευσαν οι επικοινωνίες στη Ντέρνα λόγω της κακοκαιρίας

Οι πλημμύρες που προκάλεσε η καταιγίδα Daniel, οδήγησαν σε πλήρη διακοπή των επικοινωνιών και κατάρρευση του Διαδικτύου στη Ντέρνα. Ολόκληρες γειτονιές στην όχθη ενός φουσκωμένου ποταμού σαρώθηκαν από τα ορμητικά νερά. Οι Αρχές δεν είχαν ειδοποιήσει τους κατοίκους ότι κινδύνευαν να καταρρεύσουν τα φράγματα, μεταδίδει ο Guardian. Μηχανικοί είχαν προηγουμένως εκδώσει γενικευμένες προειδοποιήσεις σχετικά με τον κίνδυνο ρήξης των φραγμάτων και την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της άμυνάς τους.

Όλο το νερό κατευθύνθηκε σε μια περιοχή κοντά στη Ντέρνα, η οποία είναι μια ορεινή παράκτια περιοχή… Σπίτια στις κοιλάδες που βρίσκονταν στη γραμμή της πλημμύρας παρασύρθηκαν από ισχυρά ρεύματα λασπώδους νερού που μετέφερε οχήματα και συντρίμμια», δήλωσε ο Οσάμα Αλί, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Λιβύης.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «οι καιρικές συνθήκες δεν μελετήθηκαν καλά, η στάθμη του θαλάσσιου νερού, οι βροχοπτώσεις και η ταχύτητα του ανέμου, και δεν υπήρξε εκκένωση των οικογενειών που θα μπορούσαν να βρεθούν στο μονοπάτι της καταιγίδας και στις κοιλάδες». Υπήρχαν αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με το εάν είχαν υποβληθεί αιτήματα για εκκένωση της πόλης το Σαββατοκύριακο και αν ναι γιατί το σχέδιο απορρίφθηκε.