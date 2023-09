Λιβύη κακοκαιρία Daniel: «Το 25% της Ντέρνα έχει εξαφανιστεί», λέει υπουργός της κυβέρνησης

Περισσότερα από 1.000 πτώματα έχουν περισυλλεγεί στην πόλη Ντέρνα της ανατολικής Λιβύης που επλήγη από πλημμύρες, δήλωσε σήμερα υπουργός της κυβέρνησης στην ανατολική Λιβύη, προσθέτοντας πως δεν είναι δυνατό να γίνει αυτή τη στιγμή γνωστός ο συνολικός απολογισμός, αλλά θα είναι πολύ υψηλός. «Επέστρεψα από την Ντέρνα. Είναι μεγάλη καταστροφή. Πτώματα κείτονται παντού – στη θάλασσα, στις κοιλάδες, κάτω από τα κτίρια», δήλωσε τηλεφωνικά στο Reuters ο Χισέμ Σκιουάτ, υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας και μέλος της επιτροπής έκτακτης ανάγκης. «Ο αριθμός των πτωμάτων που περισυνελέγησαν στην Ντέρνα είναι μεγαλύτερος από 1.000», δήλωσε, προσθέτοντας πως περιμένει ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι «πραγματικά, πραγματικά μεγάλος». «Δεν υπερβάλλω όταν λέω πως το 25% της πόλης έχει εξαφανισθεί. Πολλά, πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει».

The devastation is as far as the eye can reach. #Derna desperately needs international assistance! Estimates are rising into the thousands of dead. #Libya pic.twitter.com/OgPrTXVmqv — Anas El Gomati (@AGomati) September 12, 2023

Ολέθριο ήταν το πέρασμα της καταιγίδας Daniel τα προηγούμενα 24ωρα από τη Λιβύη, όπου κατέρρευσαν δύο φράγματα σε μια περιφέρεια, με αποτέλεσμα τα ορμητικά νερά να παρασύρουν ολόκληρες γειτονιές στη θάλασσα σε παραθαλάσσιες πόλεις στα ανατολικά της χώρας. Πλέον διατυπώνονται εκτιμήσεις για πάνω από 2.000 νεκρούς, με τον επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας που διαχειρίζεται τα περιστατικά έκτακτης ανάγκης και τα ασθενοφόρα να επισημαίνει ότι οι Αρχές «δεν περίμεναν μια καταστροφή τέτοιου μεγέθους». Σύμφωνα με τον Οσάμα Άλι, μετά την κατάρρευση των φραγμάτων «όλο το νερό κατευθύνθηκε προς μια παράκτια περιοχή κοντά στην Ντέρνα.

The city of Derna in eastern Libya has been declared a disaster zone after Medicane Daniel caused catastrophic flash flooding across the area overnight. Many residential buildings have been destroyed along the riverbanks. I fear we might be facing a mass casualty event. pic.twitter.com/QoVp8vzjpp — Nahel Belgherze (@WxNB_) September 11, 2023

«Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, περισσότεροι από 2.000 είναι νεκροί»

«Οι καιρικές συνθήκες δεν είχαν μελετηθεί καλά, ούτε τα επίπεδα βροχής που θα έπεφταν ούτε η ταχύτητα των ανέμων. Δεν απομακρύνθηκαν οικογένειες που βρίσκονταν στο διάβα της καταιγίδας ή στις κοιλάδες», σημειώνει ο Άλι. Ο επικεφαλής της παράλληλης κυβέρνησης που είναι εγκατεστημένη στη Βεγγάζη, ο Οσάμα Χαμάντ, ανέφερε εχθές πως ο απολογισμός των θυμάτων από τις πλημμύρες στη Λιβύη ξεπερνά τις δύο χιλιάδες. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Masar, είπε χαρακτηριστικά: «Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, περισσότεροι από 2.000 είναι νεκροί». «Ολόκληρες συνοικίες της Ντέρνα έχουν αφανιστεί… μαζί με τους κατοίκους, που παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του ο Άχμεντ αλ Μισμάρι, εκπρόσωπος του Λιβυκού Εθνικού Στρατού που ελέγχει την ανατολική Λιβύη, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε 5.000-6.000. Τρεις περιοχές της Κυρηναϊκής, της ανατολικής παράκτιας περιοχής της χώρας, κηρύχθηκαν σε κατάσταση φυσικής καταστροφής λόγω των πλημμυρών και το προεδρικό συμβούλιο της Λιβύης απηύθυνε έκκληση για βοήθεια στη διεθνή κοινότητα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε απόψε. Εικόνες που μεταδόθηκαν από το τηλεοπτικό δίκτυο Almostakbal της ανατολικής Λιβύης έδειχναν ανθρώπους εγκλωβισμένους σε στέγες σπιτιών ή πάνω σε αυτοκίνητα, που καλούσαν απεγνωσμένα σε βοήθεια. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το ύψος του νερού είχε φτάσει τα τρία μέτρα σε ορισμένα σημεία της πόλης Ντέρνα.