Κιμ Γιονγκ Ουν – Πούτιν συνάντηση: Το θωρακισμένο τρένο του ηγέτη της Βόρειας Κορέας έφτασε στη Ρωσία

Στη Ρωσία έφθασε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν προκειμένου να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για να συζητήσουν για την προμήθεια όπλων από την Πιονγιάνγκ στη Μόσχα, για να τα χρησιμοποιήσει στον πόλεμο στην Ουκρανία. Το θωρακισμένο τρένο του Κιμ έφτασε στο σταθμό Khasan, την κύρια σιδηροδρομική πύλη προς την Άπω Ανατολή της Ρωσίας από τη Βόρεια Κορέα , μετέδωσε το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Kyodo την Τρίτη, επικαλούμενο μια ανώνυμη ρωσική επίσημη πηγή. Η συνάντηση του Κιμ με τον Πούτιν αναμένεται να γίνει το απόγευμα της Τρίτης στο περιθώριο του Ανατολικού Οικονομικού Φόρουμ στο λιμάνι του Βλαδιβοστόκ, όπου βρίσκεται ήδη ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου.

Το ταξίδι του Κιμ στη Ρωσία και το τετ-α-τετ με τον Πούτιν θα είναι μια επίσκεψη πλήρους κλίμακας για την ενίσχυση των διμερών δεσμών, σημείωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Η συνάντηση πραγματοποιείται εν μέσω ανησυχιών στη Δύση ότι η Πιονγκγιάνγκ σχεδιάζει να παράσχει όπλα στη Μόσχα, καθώς τα αποθέματα των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία έχουν εξαντληθεί σε μεγάλο βαθμό μετά από 18 μήνες μαχών. Το Κρεμλίνο απέρριψε τις αμερικανικές προειδοποιήσεις. «Όπως γνωρίζετε, στις σχέσεις με τους γείτονές μας, συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Κορέας, αυτό που έχει σημασία για εμάς είναι τα συμφέροντα των χωρών μας, όχι οι προειδοποιήσεις από την Ουάσιγκτον», ανέφερε ο Πεσκόφ. «Στα συμφέροντα των δυο χωρών μας θα επικεντρωθούμε λοιπόν».

Τον Κιμ συνοδεύουν στο ταξίδι του στη Ρωσία ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και μέλη του στρατιωτικού προσωπικού, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας KCNA. Η αντιπροσωπεία πιστεύεται ότι περιλαμβάνει τον υπουργό Εξωτερικών του Κιμ, Τσόε Σουν-Χούι, και εξέχοντα στελέχη του κόμματος, που είναι επιφορτισμένα με την αμυντική βιομηχανία και τις στρατιωτικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένου του διευθυντή του τμήματος βιομηχανίας πυρομαχικών, Τζο Τσουν-ριόνγκ. «Η παρουσία του Τζο-Τσουν-ριόνγκ δείχνει ότι η Βόρεια Κορέα και η Ρωσία θα καταλήξουν σε κάποιας μορφής συμφωνία για προμήθειες πυρομαχικών», λέει ο Μάικλ Μάντεν, ειδικός σε θέματα που αφορούν στη Βόρεια Κορέα του Stimson Center, που εδρεύει στην Ουάσιγκτον.

Πρόκειται για το πρώτο ταξίδι του Κιμ στο εξωτερικό εδώ και τέσσερα χρόνια και το πρώτο από την πανδημία του κορωνοϊού, όταν η Βόρεια Κορέα σφράγισε τα σύνορά της. Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι ο Πούτιν πιθανώς θα επιδιώξει να εξασφαλίσει νέες παρτίδες βορειοκορεατικών βλημάτων και όπλων, που θα χρησιμοποιήσουν οι δυνάμεις του για να φρενάρουν την ουκρανική αντεπίθεση. Σε αντάλλαγμα ο Κιμ ίσως ζητήσει βοήθεια σε τρόφιμα και ενέργεια καθώς και προηγμένη τεχνολογία για δορυφόρους και πυρηνοκίνητα υποβρύχια. Κάποιοι αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι η Ρωσία δεν θα είναι και τόσο πρόθυμη να παράσχει τέτοια τεχνολογία για περιορισμένες ποσότητες οβίδων και άλλων πυρομαχικών.

