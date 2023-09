Κέι Μος σήμερα: Αγνώριστη στα 49 της, σε έξοδό της στο Λονδίνο

Οξεία κριτική στην Κέιτ Μος ασκεί η «Daily Mail», για το γεγονός ότι η γυναίκα που είχε χαρακτηριστεί κάποτε «η μεγαλύτερη καπνίστρια όλων των εποχών» εθεάθη και πάλι να καπνίζει. Κάποιες από τις πιο εμβληματικές φωτογραφίες της Κέιτ Μος στην τεράστια καριέρα της ως μοντέλο ήταν με ένα τσιγάρο στο χέρι. Σε μια άλλη εποχή, βεβαίως… Η 49χρονη Κέιτ Μος εθεάθη αμακιγιάριστη και χαμογελαστή, με ένα τσιγάρο, έξω από εστιατόριο στο Λονδίνο. Πέρυσι, ωστόσο, στο λανσάρισμα ενός brand ευεξίας της Cosmoss, η ίδια είχε υποστηρίξει ότι ακολουθεί πλέον έναν τελείως διαφορετικό τρόπο ζωής.

