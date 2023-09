Δανία μετανάστες: Eπεισόδια και 60 συλλήψεις

Η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε πως συνέλαβε 60 ανθρώπους στη διάρκεια επεισοδίων που ξέσπασαν χθες Σάββατο στην Κοπεγχάγη, στο περιθώριο φεστιβάλ που οργάνωσαν μετανάστες από την Ερυθραία. Όταν απαγορεύτηκε η είσοδος σε ορισμένους διαδηλωτές, αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με πέτρες. Οι άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας απάντησαν με χρήση δακρυγόνων. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς. Σύμφωνα με την αστυνομία, επικράτησε ένταση μεταξύ υποστηρικτών της κυβέρνησης της Ερυθραίας και αντικαθεστωτικών. Ανάλογα περιστατικά έχουν σημειωθεί σε φεστιβάλ που διοργάνωσαν μετανάστες από την Ερυθραία και σε άλλες χώρες – όπως στη Γερμανία, στη Σουηδία και στο Ισραήλ – καθώς αντικαθεστωτικοί, που εγκατέλειψαν την αφρικανική χώρα για να γλιτώσουν από τους διωγμούς, επιχείρησαν να εμποδίσουν τη διεξαγωγή τους.

