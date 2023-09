Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Τελ Αβίβ: Σοκαριστικό βίντεο

Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος διαδηλωτών που είχαν αποκλείσει κεντρικό δρόμο στο Τελ Αβίβ το Σάββατο (9/9), στο τέλος μιας μαζικής διαδήλωσης κατά της δικαστικής αναθεώρησης της κυβέρνησης. Βίντεο δείχνει τον οδηγό να μπαίνει σε ένα μαύρο αυτοκίνητο Mazda, πριν αναπτύξει ταχύτητα προς μια ομάδα διαδηλωτών, μερικοί από τους οποίους έπεσαν στο έδαφος. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο οδηγός συνελήφθη για ανάκριση. Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού η αστυνομία έκρινε αξιόπιστο τον ισχυρισμό του ότι ο εμβολισμός ήταν ακούσιος.

Από το περιστατικό, μια γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ανέφεραν οι υπηρεσίες ασθενοφόρων του Ισραήλ. Σημειώνεται ότι δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν το Σάββατο σε πόλεις της χώρας, ενόψει μιας σημαντικής απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου για τη νομοθεσία που ψηφίστηκε και η οποία αφαιρεί από το δικαστήριο ορισμένες από τις εποπτικές του εξουσίες.

Τα σχέδια αναθεώρησης έχουν προκαλέσει μεγάλες διαμαρτυρίες σε εθνικό επίπεδο, αλλά οι τελευταίες διαδηλώσεις είχαν ιδιαίτερη σημασία, καθώς έγιναν πριν το Ανώτατο Δικαστήριο, για πρώτη φορά στην ιστορία του Ισραήλ, συγκαλέσει ολόκληρη την 15μελή έδρα του στις 12 Σεπτεμβρίου για να εκδικάσει την προσφυγή κατά της τροπολογίας.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

A car drives through a crowd of Israeli protesters who were blocking a main road in Tel Aviv at the end of a sanctioned mass demonstration against the government’s judicial overhaul plans pic.twitter.com/ZjdYJnllRc

— Reuters (@Reuters) September 10, 2023