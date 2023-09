Σερβία – Γερμανία τελικός Μουντομπάσκετ: Τα «πάντσερ» στην κορυφή του κόσμου

Με μεγάλη νικήτρια τη Γερμανία ολοκληρώθηκε το Μουντομπάσκετ 2023. Οι Γερμανοί επιβλήθηκαν της Σερβίας στον τελικό της διοργάνωσης με σκορ 83-77 και κατέκτησαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους το Παγκόσμιο Κύπελλο μπάσκετ.

Undefeated.

FOR THE FIRST TIME IN HISTORY, GERMANY ARE WORLD CHAMPIONS! 🏆#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/byh5sxYvA3

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 10, 2023