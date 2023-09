Βρετανία καταζητούμενος για τρομοκρατία: Συνελήφθη δραπέτης μετά από έρευνες τεσσάρων ημερών

Τον «πλέον καταζητούμενο άνθρωπο στη Βρετανία», σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, έναν δραπέτη ύποπτο για τρομοκρατία, κατάφερε να συλλάβει η αστυνομία μετά από ανθρωποκυνηγητό τεσσάρων ημερών. Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου πρόσφερε νωρίτερα αμοιβή 20.000 λιρών για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του δραπέτη. Μερικές ώρες αργότερα ανακοίνωνε ότι ο πρώην στρατιώτης των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων έπεσε στα χέρια της λίγο πριν τις 11:00 το πρωί στο προάστιο Τσίσγουϊκ της βρετανικής πρωτεύουσας.

Αστυνομικοί πραγματοποίησαν νωρίς σήμερα 9/9 το πρωί έρευνες στην περιοχή έπειτα από καταγγελίες ότι είχε θεαθεί εκεί ο καταζητούμενος. Είχε προηγηθεί μια τεράστια επιχείρηση με τη συμμετοχή τουλάχιστον 150 ανδρών της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου και τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων και ελικοπτέρων. Ο ηλικίας 21 ετών Daniel Abed Khalife είχε αποδράσει το πρωί της περασμένης Τετάρτης από τη φυλακή του Γουάντσγουορθ ντυμένος με στολή μάγειρα κάτω από ένα φορτηγό με τρόφιμα, χρησιμοποιώντας ιμάντες για να κρατιέται.

Metropolitan Police officers have arrested Daniel Khalife who escaped from HMP Wandsworth on 6 Sep

Officers apprehended him just before 11am today in the #Chiswick area, and he is currently in police custody

