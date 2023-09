Μαρόκο σεισμός τώρα: Εικόνες σοκ από τις καταστροφές – Στους 820 οι νεκροί

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που μεταδίδουν ξένα ειδησεογραφικά μέσα μετά τον καταστροφικό σεισμό 6,8 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ στο Μαρόκο. Κτίρια πέφτουν σαν τραπουλόχαρτες, ενώ κραυγές αγωνίας ακούγονται και άνθρωποι προσπαθούν να προστατευθούν από τα χαλάσματα. Χαρακτηριστικός είναι και οι σειρήνες που ηχούν κινητοποιώντας τους πολίτες, οι οποίοι τρέχουν έξω στον δρόμο. Ο αριθμός των θυμάτων είναι 820 ενώ οι Αρχές θεωρούν βέβαιο ότι θα αυξηθεί τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεκάδες μετασεισμοί έχουν σημειωθεί, οι οποίοι δεν ξεπερνούν τα 5 Ρίχτερ. Οι επιστήμονες, λένε, ότι δεν επίκειται τσουνάμι.

Από τον καταστροφικό σεισμό, που ισοπέδωσε την ιστορική πόλη του Μαρακές, έχει επηρεαστεί σοβάρα η ηλεκτροδότηση και σε πολλά σημεία είναι χωρίς ρεύμα αλλά και ίντερνετ με αποτέλεσμα οι επικοινωνίες να είναι δύσκολες. Πολίτες της χώρας, μαρτυρούν ότι δεν είναι συνηθισμένοι σεισμοί τέτοιου μεγέθους και δηλώνουν τρομοκρατημένοι. «Ήταν ένα εφιαλτικό βράδυ» αναφέρει και προσθέτει πως ο σεισμός ήταν ξαφνικός και καταστροφικός. Την ίδια ώρα, σεισμολόγοι αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν από τους ισχυρότερους σεισμούς του αιώνα. Δεκάδες είναι τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές, ειδικότερα στην παλιά πόλη του Μαρακές. Εκατοντάδες είναι οι τραυματίες. Για την φροντίδα τους, μάλιστα, γίνεται έκκληση για αιμοδοσία καθώς οι ανάγκες είναι αυξημένες στα νοσοκομεία.

Τα μηνύματα των ηγετών

Ο πρόεδρος της Eπιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης Μούσα Φάκι Μαχάματ εξέφρασε σήμερα «τον μεγάλο του πόνο» και τα συλλυπητήριά του προς τον λαό του Μαρόκου, μετά τον φονικό σεισμό που έπληξε τη χώρα προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 632 ανθρώπων. «Ενημερώθηκα με μεγάλο πόνο για τις τραγικές επιπτώσεις του σεισμού που έπληξε το βασίλειο του Μαρόκου. Εκφράζω τα βαθιά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην Αυτής Μεγαλειότητα τον βασιλιά Μοχάμεντ Στ’, στον μαροκινό λαό και στις οικογένειες των θυμάτων», επεσήμανε ο Μούσα Φάκι Μαχάμαντ στην πλατφόρμα X.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα «συντετριμμένος λόγω του φρικτού σεισμού στο Μαρόκο» και προσέφερε τη βοήθεια της χώρας του. «Είμαστε όλοι συντετριμμένοι μετά τον φρικτό σεισμό στο Μαρόκο. Η Γαλλία είναι έτοιμη να βοηθήσει», έγραψε στο X στη διάρκεια της πτήσης του προς το Νέο Δελχί όπου θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της G20. Από την πλευρά της η Γαλλίδα υπουργός Εξωτερικών Κατρίν Κολονά εξέφρασε την «αλληλεγγύη» της με «το Μαρόκο και τον μαροκινό λαό» μετά τον «φρικτό» σεισμό.

Strongest earthquake happened in Morocco, prayers for the injured and lives lost 🙏🏾 pic.twitter.com/AyCJZIuiqr — Dr King Winter (@I_Am_Winter) September 9, 2023

Στήριξη από Ισπανία και Τουρκία

Ο Ισπανός υπηρεσιακός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες που επλήγησαν από την «τραγωδία». «Όλη μου η αλληλεγγύη και η υποστήριξη στον λαό του Μαρόκου μετά από αυτόν τον φρικτό σεισμό», ανέφερε στο X. «Η Ισπανία βρίσκεται στο πλευρό των θυμάτων αυτής της τραγωδίας και στις οικογένειές τους», σημείωσε. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απηύθυνε τις ευχές του για «ανάκαμψη σε όλους τους Μαροκινούς που επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό που σημειώθηκε στο Μαρόκο, μια χώρα φίλη και αδελφή».

«Μακάρι ο Θεός να λυπηθεί όσους έχασαν τη ζωή τους και εύχομαι γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες. Υποστηρίζουμε τους Μαροκινούς αδελφούς μας αυτή τη δύσκολη ημέρα». «Η Τουρκία είναι έτοιμη, όπως πάντα, να προσφέρει κάθε είδους βοήθεια για να κλείσουν οι πληγές» του Μαρόκου, διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείου Εξωτερικών. Ο ΟΗΕ είναι έτοιμος να βοηθήσει τη μαροκινή κυβέρνηση «στις προσπάθειές της να συνδράμει τους πληγέντες», δήλωσε ο εκπρόσωπος Στεφάν Ντιζαρίκ.

Praying for everybody in morocco. This was a 6.8 on the Richter scale and there are hundreds dead. 🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/tNVPfOmwXf — Erin Elizabeth Health Nut News 🙌 (@unhealthytruth) September 9, 2023

Συλλυπητήρια από Γερμανία και Ρωσία

Στο μεταξύ ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, οικοδεσπότης της συνόδου της G20 που ξεκίνησε σήμερα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων του σεισμού. «Εξαιρετικά συγκλονισμένος από τις απώλειες ανθρώπινων ζωών από τον σεισμό στο Μαρόκο», έγραψε στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας: «αυτή την τραγική ώρα οι σκέψεις μου είναι με τον λαό του Μαρόκου. Συλλυπητήρια σε όσους έχουν χάσει συγγενείς τους».

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς απηύθυνε επίσης μήνυμα συλλυπητηρίων μετά τον «καταστροφικό» σεισμό, ενώ έκανε λόγιο για «φρικτά νέα από το Μαρόκο». Από την πλευρά της η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ σχολίασε ότι «μαζί με τον λαό του Μαρόκου, θρηνούμε τα θύματα του φρικτού σεισμού. Οι σκέψεις μας είναι με αυτούς και όσους αναζητούν εγκλωβισμένους αυτές τις ώρες και δίνουν μάχη για τη ζωή των πολλών τραυματιών».

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον «φίλο λαό» του Μαρόκου, επεσήμανε το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του. «Στη Ρωσία συμμεριζόμαστε τον πόνο και το πένθος του φίλου λαού του Μαρόκου», τόνισε ο Πούτιν σε μήνυμά του προς τον βασιλιά της χώρας Μοχάμεντ Στ’, ενώ εξέφρασε και «τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια για τις τραγικές συνέπειες του καταστροφικού σεισμού».