Μαρόκο σεισμός νεκροί: Πάνω από 1.000 ο αριθμός των θυμάτων

Ώρες αγωνίας βιώνουν οι άνθρωποι στο Μαρόκο μετά τον καταστροφικό σεισμό 6,8 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 1037 ανθρώπους αλλά και τραυματίες ανέρχονται 1200. Όσο περνάνε οι ώρες οι ανάγκες μεγαλώνουν με αποτέλεσμα να γίνεται έκκληση για αιμοδοσία. Η συμμετοχή, αναφέρουν τοπικά μέσα, είναι μεγάλη με ουρές να σχηματίζονται έξω από τα κέντρα αιμοδοσίας αλλά και τα νοσοκομεία ώστε να δώσουν οι πολίτες αίμα για τους περισσότερους από 670 τραυματίες.

Διασώστες παλεύουν με τον χρόνο ώστε να βρουν επιζώντες κάτω από τα ερείπια. Μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο Μαρακές και ειδικότερα στην παλιά πόλη όπου τα κτίρια καταστράφηκαν εντελώς. Την ίδια ώρα, οι μετασεισμοί συνεχίζονται. Δεκάδες έχουν σημειωθεί τις τελευταίες ώρες, όμως δεν ξεπερνούν τα 5 Ρίχτερ. Βίντεο που δείχνουν τη στιγμή του σεισμού, απεικονίζουν πολίτες τρομοκρατημένους να ουρλιάζουν τρέχοντας προς τους δρόμους, κτίρια να καταρρέουν σαν χάρτινοι πύργοι και σειρήνες να ηχούν.

Prayers🙏 for Morocco

Powerful earthquake with M 6. 8 hit Morocco resulting in deaths of at least 296 people. #Morocco #earthquake #moroccoearthquake #deprem #morocco #maroc #earthquakes #abhisha #G20India2023 #DollarRate pic.twitter.com/dPSsOCPeDY

— Suhan Raza (@SuhanRaza4) September 9, 2023