Διαρροή αερίου Κίνα: Τραγωδία με δέκα νεκρούς σε εταιρεία χημικών προϊόντων

Διαρροή αερίου στο βόρειο τμήμα της Κίνας είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 10 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 3, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Το δυστύχημα έγινε χθες Πέμπτη στις 15:40 [σ.σ. τοπική ώρα· στις 10:40 ώρα Ελλάδας] σε εταιρεία χημικών προϊόντων στην Ορντός, στην περιφέρεια της εσωτερικής Μογγολίας, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV. «Αέριο που εκτοξεύθηκε με μεγάλη πίεση» χτύπησε εργαζόμενους που «δούλευαν σε ύψος και τους έκανε να πέσουν», διευκρίνισε. Ένας άνθρωπος πέθανε ακαριαία και ο απολογισμός των θυμάτων προοδευτικά γινόταν ολοένα πιο βαρύς, πρόσθεσε η κρατική τηλεόραση. Τα βιομηχανικά δυστυχήματα είναι συχνά στην Κίνα, όπου τα πρωτόκολλα ασφαλείας δεν τηρούνται με ιδιαίτερη αυστηρότερη. Τον Φεβρουάριο, η κατάρρευση μέρους ανθρακωρυχείου στην εσωτερική Μογγολία είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 53 άνθρωποι, κατά τον επίσημο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησαν οι αρχές.

A high-pressure gas discharge accident occurred in an enterprise in North China’s Inner Mongolia Autonomous Region on Thursday, leading nine people dead and three injured as of 9 pm on Thursday, according to Xinhua News Agency. pic.twitter.com/mQEYeurglh

— Global Times (@globaltimesnews) September 7, 2023