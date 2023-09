US Open διαμαρτυρία: Διακόπηκε ο ημιτελικός λόγω διαδηλώσεων για το περιβάλλον

Τρεις διαδηλωτές διέκοψαν τον ημιτελικό του US Open μεταξύ της Κόκο Γκοφ και της Καρολίνα Μούχοβα, όταν σηκώθηκαν όρθιοι στο Arthur Ashe Stadium για να διαμαρτυρηθούν για το τέλος των ορυκτών καυσίμων. Οι δυο διαδηλωτές απομακρύνθηκαν γρήγορα από τις αρχές, όμως ο τρίτος είχε κολλήσει τα γυμνά του πόδια με κόλλα και κατάφερε να ταλαιπωρήσει τις αρχές για περίπου 45 λεπτά μέχρι να τον απομακρύνουν και να επιστρέψουν οι δύο τενίστριες στο court για να δώσουν συνέχεια στην αναμέτρησή τους.

Three protesters have disrupted Coco Gauff and Karolina Muchova’s semifinal chanting “end fossil fuels”. Play has been stopped for nearly 10 minutes, security struggling to get the final protester to leave

New York crowd not shy about voicing their thoughts #USOpen pic.twitter.com/QhL02dF2mP

— Molly McElwee (@molly_mcelwee) September 8, 2023