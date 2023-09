10χρονη Πακιστανή Βρετανία: Μυστήριος θάνατος κοριτσιού

Η οικογένεια μας 10χρονης που βρέθηκε νεκρή στη Βρετανία δηλώνει “έτοιμη να συνεργαστεί” με τις αρχές, υποστηρίζοντας ότι ο θάνατός της ήταν “ατύχημα”. Ο πατέρας και η μητριά ενός δεκάχρονου κοριτσιού που βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι της οικογένειας, στο Γουόκινγκ της νότιας Αγγλίας, δήλωσαν «έτοιμοι να συνεργαστούν» με τις βρετανικές αρχές, μολονότι διέφυγαν στο Πακιστάν. Η Σάρα Σαρίφ βρέθηκε νεκρή στις 10 Αυγούστου. Από τη νεκροψία – νεκροτομή διαπιστώθηκε ότι έφερε «σοβαρά και πολλαπλά τραύματα» που είχαν προκληθεί σε μεγάλο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τη βρετανική αστυνομία. Οι βρετανικές αρχές πιστεύουν ότι ο Ούρφαν Σαρίφ, 41 ετών, η σύντροφός του, Μπεϊνάς Μπατούλ, 29 ετών και ο αδελφός της, Φαϊσάλ Μαλίκ, 28 ετών, διέφυγαν στο Πακιστάν, προτού να εντοπιστεί το πτώμα του παιδιού.

The mother of Sara Sharif, Olga Sharif, spoke of the harrowing experience of going to view her daughter’s body.

«Ο θάνατος της Σάρας ήταν ατύχημα. Η οικογένειά μας στο Πακιστάν έχει επηρεαστεί πολύ από όσα συνέβησαν» είπε η Μπεϊνάς Μπατούλ σε ένα ερασιτεχνικό βίντεο διάρκειας δυόμισι λεπτών που στάλθηκε από την οικογένεια στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Φοβόμασταν ότι θα μας βασάνιζε ή θα μας σκότωνε η πακιστανική αστυνομία, για αυτό αποφασίσαμε να κρυφτούμε. Είμαστε επιτέλους έτοιμοι να συνεργαστούμε με τις βρετανικές αρχές και να οδηγηθούμε ενώπιον δικαστηρίου», πρόσθεσε.

Δίπλα της, ο πατέρας του παιδιού παρέμεινε σιωπηλός, ενώ η Μπατούλ διάβαζε το μήνυμα. Ο Μαλίκ δεν εμφανίζεται στο βίντεο. Ο πατέρας του Ούρφαν Σαρίφ, Μουχάμαντ Σαρίφ, 68 ετών, είπε ότι το ζευγάρι έμεινε μόνο για δύο ημέρες στο σπίτι της οικογένειας στο Κασμίρ, μετά την άφιξή του από τη Βρετανία. «Η πακιστανική αστυνομία μας παρενοχλεί συνεχώς εδώ και τρεις εβδομάδες», διαμαρτυρήθηκε. Η Βρετανία και το Πακιστάν δεν έχουν συμφωνία έκδοσης υπόπτων, όμως κάποιες φορές έχει συμβεί να εκδοθούν πρόσωπα από τη μία χώρα στην άλλη.

They left 10yr old Sara Sharif dead in Woking as they fled back to Pakistan safe in the knowledge the UK has no extradition treaty there.

Now they’re expecting sympathy because they feel uncomfortable going shopping in Pakistan.

Where’s their concern for Sara?#JusticeForSara 🇵🇱 pic.twitter.com/3Nkf89ANAl

— Biology Rules Ok (@OkayBiology) September 6, 2023