Δήμος Αμαρουσίου: Προώθηση της μαθητείας και της απασχόλησης

Σημαντική είναι η συμβολή του Δήμου Αμαρουσίου με άλλους ευρωπαϊκούς φορείς στην ολοκλήρωση του έργου «Apprenticeship Inter-network: Bringing together VET institutions and enterprises through a Network of Career Hubs» («Δια-Δίκτυο Μαθητείας: Προσέγγιση Φορέων/Ιδρυμάτων ΕΕΚ και επιχειρήσεων, μέσω ενός δικτύου κόμβων σταδιοδρομίας»), με τη δημιουργία της καινοτόμου ηλεκτρονικής πλατφόρμας AppInterN (Apprenticeship Inter-Network). Στη νέα διαδικτυακή εφαρμογή ApplnterN φιλοξενούνται τρεις εθνικοί Επαγγελματικοί Κόμβοι («Career Hubs») -ελληνικός, ιταλικός και ισπανικός- με στόχο την ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της αγοράς εργασίας, καθώς και την άμεση και έγκυρη ενημέρωση και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, πληροφοριών και γνώσεων σχετικά με τη μάθηση στον χώρο εργασίας. Ειδικότερα, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής παρέχεται η δυνατότητα διασύνδεσης εργοδοτών με μαθητευόμενους, σπουδαστές και απόφοιτους των Σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑΣ Μαθητείας) και Κατάρτισης (ΙΕΚ) της ΔΥΠΑ, διευκολύνοντας την αναζήτηση θέσεων μαθητείας, πρακτικής άσκησης και εργασίας, που προσφέρουν οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Επίσης, η πλατφόρμα προσφέρει ενημέρωση και για την κατάσταση της εθνικής και της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, τις σύγχρονες απαιτήσεις σε δεξιότητες και τις εξελίξεις σε διάφορες επαγγελματικές ειδικότητες. Μία ακόμη καινοτομία αποτελεί ο νέος θεσμός των Business Ambassadors. Πρόκειται για έμπειρους και αναγνωρισμένους επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, οι οποίοι θα προσφέρουν πληροφόρηση στους μαθητές, σπουδαστές και αποφοίτους των σχολών, σχετικά με τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς και τις προοπτικές απασχόλησης και επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ειδικότητα που επέλεξαν. Το Μαρούσι ως σημαντικό επιχειρηματικό κέντρο, καθώς στα διοικητικά όρια του εδρεύει ένα σημαντικό ποσοστό της επιχειρηματικής δραστηριότητας με πολλές και σημαντικές ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, ιδίως στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης, συνέβαλε καθοριστικά ως πιλοτικός Δήμος στη διασύνδεση των επιχειρήσεων αυτών με σπουδαστές και αποφοίτους, στη βάση δεδομένων της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου με την ευκαιρία της επιτυχούς ολοκλήρωσης του έργου δήλωσε:

«Στοχεύουμε στην αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος της πόλης μας, ως σημαντικού επιχειρηματικού κέντρου για την υλοποίηση δυναμικών παρεμβάσεων στον τομέα της απασχόλησης των νέων μας, σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ και τους κοινωνικούς εταίρους. Οι προσπάθειές μας είναι συνεχείς για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, συμμετέχοντας και στις συνολικές προσπάθειες για τον περιορισμό του brain drain από την περιοχή μας. Προσβλέπουμε ότι η νέα πλατφόρμα AppInterN θα συμβάλλει στην ανάπτυξη στενότερων δεσμών μεταξύ των τοπικών αγορών εργασίας, των σχολών ΕΕΚ και των σπουδαστών και αποφοίτων ΕΕΚ». Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 268.854 ευρώ και διάρκειας 36 μηνών, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+.

Συντονιστής του έργου είναι η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), και μαζί με το Δήμο Αμαρουσίου στο έργο συμμετέχουν: Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας (ΣΕΒ) και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων/ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (GR). Από την Ιταλία, ο Δήμος Ρώμης (Roma Capitale) και το Πανεπιστήμιο Unitelma Sapienza. Από την Ισπανία, η PIMEC (συνομοσπονδία εργοδοτών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων της Καταλονίας) και ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Επαγγελματικής Κατάρτισης EVTA. Συνεργαζόμενοι εταίροι είναι επίσης, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), η Εθνική Ένωση Δήμων Ιταλίας (ANCI) και ο Δήμος της Πόλης L’Hospitalet de Llobregat της Καταλονίας.