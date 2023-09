Απόδραση από τη φυλακή: Αναζητείται επικίνδυνος κακοποιός στη Φιλαδέλφεια

Η αστυνομία προσπαθεί ακόμη να εντοπίσει έναν Βραζιλιάνο κακοποιό που θεωρείται επικίνδυνος και ο οποίος δραπέτευσε την περασμένη εβδομάδα από φυλακή κοντά στη Φιλαδέλφεια, στις βορειοανατολικές ΗΠΑ. Για προληπτικούς λόγους οι αρχές ζήτησαν να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία και έκαναν έκκληση στους πολίτες να είναι σε επαγρύπνηση. Ο Ντανέλο Καβαλκάντε, 34 ετών, θεάθηκε για τελευταία φορά το βράδυ της Δευτέρας. Στα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας ενός βοτανικού κήπου εικονίζεται ένας άνδρας με μαύρα μαλλιά και γένια, που φέρει ένα σακίδιο πλάτης και κρατάει μια τσάντα. Ο κήπος αυτός, στο προάστιο Κένετ Σκουέρ, στη δυτική Φιλαδέλφεια, παρέμεινε κλειστός για το κοινό σήμερα.

Για λόγους ασφαλείας, δύο σχολικές περιφέρειες αποφάσισαν επίσης να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία της περιοχής χθες και σήμερα. «Είμαστε αντιμέτωποι με κάποιον απελπισμένο, που δεν θέλει να συλληφθεί», είπε ένας αξιωματικός της αστυνομίας, ο Τζορτζ Μπίβενς, διαβεβαιώνοντας ότι «η πίεση» που ασκείται στον δραπέτη αποφέρει καρπούς.

Convicted murderer Danelo Cavalcante remains on the run after escaping from Chester County Prison on Thursday morning.

Ο άνδρας δραπέτευσε την περασμένη Πέμπτη από μια φυλακή της κομητείας Τσέστερ, όπου εξέτισε την ποινή του αφού στις 22 Αυγούστου καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τον φόνο της πρώην φίλης του, τον Απρίλιο του 2021. Σύμφωνα με την εφημερίδα Philadelphia Inquirer από την αυλή της φυλακής κατάφερε να σκαρφαλώσει στη στέγη ενός κτιρίου και από εκεί να πηδήξει έξω. Την ίδια μέθοδο χρησιμοποίησε τον περασμένο Μάιο και ένας άλλος κρατούμενος.

Η εισαγγελία της κομητείας Τσέστερ κάλεσε τους κατοίκους να κλείνουν τις πόρτες τους, να επιτηρούν τα αυτοκίνητά τους και να είναι σε επαγρύπνηση. Διαβεβαίωσε ότι εκατοντάδες αστυνομικοί εργάζονται όλο το 24ωρο, με τη βοήθεια ελικοπτέρων, δρόνων και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, για να τον εντοπίσουν. Ενισχύσεις έχουν στείλει επίσης η ομοσπονδιακή αστυνομία και η υπηρεσία τελωνείων. Αστυνομία και δικαστικές αρχές υποσχέθηκαν αμοιβή ύψους 5.000 δολαρίων σε όποιον βοηθήσει να εντοπιστεί ο Βραζιλιάνος.

Authorities’ hunt for a convicted murderer has closed two suburban Philadelphia school districts and one of the nation’s premier botanical gardens. Danelo Cavalcante has been spotted five times since he escaped from jail in Chester County last week. https://t.co/Sc4bsEBOJT

— The Associated Press (@AP) September 6, 2023