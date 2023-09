Μπεν Στίλερ US Open: Ο ηθοποιός έμεινε ξάγρυπνος για να δει το παιχνίδι Ζβέρεφ – Σίνερ

Μετά από μια επική μάχη που κράτησε 4 ώρες και 40 λεπτά ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ επικράτησε με 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3 του Γιανίκ Σίνερ και προκρίθηκε στον προημιτελικό του US Open. Το παιχνίδι αυτό ήταν το μεγαλύτερο σε διάρκεια στο φετινό US Open με τον Γερμανό να βγαίνει νικητής και να παίζει για μια θέση στα ημιτελικά με τον Κάρλος Αλκαράθ. Ο αγώνας είχε τεράστια τηλεθέαση και ένας από εκείνους που τον παρακολούθησαν ήταν και ο Μπεν Στίλερ. Ο Αμερικανός ηθοποιός που είναι μεγάλος φαν του τένις και ειδικά των Ναδάλ-Φέντερερ όπως έγραψε στα social media είδε το παιχνίδι και έμεινε… ξάγρυπνος. «Δεν μπορώ να κοιμηθώ, παρακολουθώντας τον Zverev και τον Sinner» έγραψε στο twitter.

Can’t go to sleep, watching Zverev and Sinner. #USOpen2023

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο 12 στην παγκόσμια κατάταξη), απέκλεισε στους «16» του US Open τον Γιανίκ Σίνερ (Νο 6) -ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό στον μηρό- μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα, που είχε διάρκεια τέσσερις ώρες και 41 λεπτά. Ο Γερμανός τενίστας, Αλεξάντερ Ζβέρεφ, επικράτησε του Ιταλού με 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3 και λίγο μετά το τέλος του αγώνα, δήλωσε: «Είναι ο μεγαλύτερος σε διάρκεια αγώνας της καριέρας μου στο US Open. Είναι αυτό για το οποίο ζω, είναι αυτό που αγαπώ. Στο τέταρτο σετ νόμιζα ότι τελείωσα, αλλά ανέκτησα ενέργεια χάρη στο κοινό».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ζβέρεφ έχασε το περυσινό τουρνουά, λόγω ενός σοβαρού τραυματισμού στον δεξιό αστράγαλο, που υπέστη στον ημιτελικό στο Roland-Garros εναντίον του Ραφαέλ Ναδάλ. Στην συνέχεια του τουρνουά, ο 26χρονος Γερμανός, θα αντιμετωπίσει τον Ισπανό κάτοχο του τροπαίου, Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος προκρίθηκε στον προημιτελικό με μία «καθαρή» νίκη με 3-0 σετ επί του Ιταλού, Ματέο Αρνάλντι.

Jannik Sinner leaves the stadium & Zverev applauds him as he walks off.

The crowd is screaming for him.

Jannik’s face is in his hands.

The most heartbreaking sport in the world.

Give it up for this young man.

pic.twitter.com/o9ImDJJEC3

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 5, 2023