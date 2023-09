Πήλιο κακοκαιρία Ντάνιελ: Βούλιαξε η Ζαγορά – Έριξε 800 τόνους βροχή ανά στρέμμα

Κατακλυσμιαίο φαινόμενο της κακοκαιρίας Daniel πλήττει τη Θεσσαλία, όπως το χαρακτήρισε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, λέγοντας ότι στη Ζαγορά Πηλίου έχουν πέσει 800 τόνοι νερού ανά στρέμμα. Όπως τόνισε, πρόκειται για νερό που πέφτει στην Αθήνα σε διάστημα δύο χρόνων. Την ίδια ώρα, 580 τόνοι νερού σάρωσαν την Πορταριά και 279 στην πόλη του Βόλου. Από την πλευρά του το Meteo αναφέρει ότι στο Πήλιο, το ύψος της βροχής ξεπέρασε τα 600 mm το ύψος βροχής στο Πήλιο την Τρίτη, ενώ και στην υπόλοιπη Θεσσαλία σημειώθηκαν πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Συγκεκριμένα, ο μετεωρολογικός σταθμός της Ζαγοράς από την αρχή (00:00) έως το μεσημέρι (15:00) της Τρίτης 05/09, κατέγραψε 645 mm βροχής.

Σε πολλές περιπτώσεις οι κορυφές των νεφών έχουν ύψη που ξεπερνούν τα 12 χιλιόμετρα. Στην ίδια εικόνα φαίνονται οι 8 σταθμοί του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως το μεσημέρι της Τρίτης 05/09. «Μια ιστορική πλημμύρα είναι σε εξέλιξη!» έγραψε στο twitter ο Νάχελ Μπελγκέρζε, Γάλλος μετεωρολόγος, ο οποίος ειδικεύεται, όπως αναφέρει στην προσωπική του ιστοσελίδα, σε ακραία καιρικά φαινόμενα, ο οποίος παρακολουθεί «σοκαρισμένος» την επέλαση της κακοκαιρίας, που σαρώνει ήδη την χώρα μας από χθες, Δευτέρα (4/9).

Παρέθεσε επίσης στοιχεία από το γαλλικό παρατηρητήριο επικίνδυνων φαινομενων Keraunos, για το σύνολο των χιλιοστών βροχόπτωσης σε ένα 24ωρο: Στη Ζαγορά έριξε 780mm στην Πορταριά 545mm, στον Βόλο 279mm. Ο Γάλλος αναφωνεί «θεέ μου» όταν διαπιστώνει επίσης ότι στη Ζαγορά στο Πήλιο έριξε 528 χιλιοστά βροχής μόλις σε 10 ώρες. Όπως φαίνεται από την εικόνα, σήμερα στις 10:29 το πρωί, η κατάσταση φαινόταν υπό έλεγχο, πριν αρχίσει η κατακλυσμιαία βροχή. Πριν αρχίσει η μεγάλη νεροποντή, στις 10:29 π.μ., η κατάσταση φαίνεται πως είναι υπό έλεγχο. Μετά από περίπου 45 λεπτά, στις 11:13 π.μ., η πόλη έχει πλημμυρίσει, με το νερό να ανεβαίνει επικίνδυνα.

Volos, Greece – 45 minutes apart.

Horrible situation unfolding in Thessaly right now. pic.twitter.com/8fVd4d8pvv

— Nahel Belgherze (@WxNB_) September 5, 2023