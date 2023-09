US Open – Χίτλερ: Η φράση στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ που οδήγησε στην αποβολή ενός οπαδού

Ένας οπαδός αποβλήθηκε από το Arthur Ashe Stadium τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, όταν ο Γερμανός Αλεξάντερ Ζβέρεφ ισχυρίστηκε ότι ο άνδρας είπε «την πιο διάσημη χιτλερική φράση που υπάρχει». «Μόλις είπε την πιο γνωστή φράση για τον Χίτλερ, είναι απαράδεκτο. Είναι απίσευτο», είπε φανερά ενοχλημένος και εκνευρισμένος ο 26χρονος Γερμανός στον διαιτητή, αναφερόμενος σε φίλαθλο. Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 12:15 π.μ. κατά τη διάρκεια του τέταρτου σετ του αγώνα του τέταρτου γύρου με το Νο 11 του ταμπλό να προηγείται με δύο σετ έναντι του Νο 6 Γιάνικ Σίνερ στο US Open.

Video of Zverev telling the umpire that a fan just yelled “the most famous Hitler phrase” in his match against Jannik Sinner.

The last thing you’d think to hear in the middle of a tennis match.

