Πάρτι αποκάλυψης φύλου τραγωδία: Σοκ στο Μεξικό

Ένα πάρτι αποκάλυψης φύλου στο Μεξικό κατέληξε σε τραγωδία, όταν το μικρό αεροσκάφος που συμμετείχε στη γιορτή συνετρίβη μπροστά στους καλεσμένους. Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter την Κυριακή, το αγνώστου ταυτότητας ευτυχισμένο ζευγάρι ποζάρει χαρούμενο μπροστά σε μια γιγαντιαία φωτισμένη πινακίδα που έγραφε «Oh Baby», ενώ στον χώρο βρίσκονται φίλοι και συγγενείς. Το αεροσκάφος τύπου Piper PA-25-235 Pawnee γεμίζει τον ουρανό του Σαν Πέδρο με ροζ καπνό, ενώ κομφετί φαίνεται να εκτοξεύονται. Στη συνέχεια το αριστερό φτερό του αεροπλάνου φαίνεται να υποχωρεί, καθώς ο πιλότος – ο οποίος αναγνωρίστηκε ως Luis Ángel N., 32 ετών – χάνει τον έλεγχο και πέφτει. Την ίδια ώρα οι παρευρισκόμενοι φαίνονται να αγνοούν εντελώς την τραγωδία που εκτυλίσσεται στον ουρανό.

The only thing more stupid than a gender reveal party is a gender reveal party that results in someone dying.

Just don’t do it. Nobody gives a shit.

“Gender reveal party ends in tragedy as plane crashes in front of oblivious guests” https://t.co/KNiqf0lPXQ via @nypost

— Bella’s mike ❤ (@mike717PA) September 3, 2023