Μουντομπάσκετ Σέρβος νεφρό: Σοβαρό χτύπημα για τον Μπόρισα Σίμανιτς σε αγώνα με το Νότιο Σουδάν

Ο Μπόρισα Σίμανιτς έχασε το νεφρό του μετά το χτύπημα που δέχτηκε ενάμιση λεπτό πριν από το τέλος του αγώνα με το Νότιο Σουδάν, όπως επιβεβαίωσε η Ομοσπονδία Μπάσκετ της Σερβίας!

Αν και οι αρχικές ιατρικές εκτιμήσεις ανέφεραν ότι η νεφρική λειτουργία του Σέρβου φόργουορντ δεν επηρεάστηκε, εντούτοις προέκυψαν επιπλοκές και χρειάστηκε να υποβληθεί σε νέα επέμβαση στη Μανίλα. Οι γιατροί ανέφεραν ότι ήταν η αφαίρεση του τραυματισμένου νεφρού ήταν η μοναδική επιλογή για τον Σίμανιτς. «Λόγω της εμφάνισης επιπλοκών στο τραυματισμένο νεφρό που προέκυψαν κατά τη μετεγχειρητική πορεία, ο Μπόρισα Σίμανιτς υποβλήθηκε σε νέα επέμβαση στις 3 Σεπτεμβρίου».

«Λόγω επιπλοκών στη ζωτικότητα του νεφρικού ιστού, έπρεπε να αφαιρεθεί ολόκληρο το νεφρό» εξήγησε ο γιατρός της Εθνικής Σερβίας, Μπόρισα Ραντοβάνοβιτς. Ο Σίμανιτς δέχθηκε ένα χτύπημα στο αριστερό νεφρό προς το τέλος του τελευταίου αγώνα της φάσης των ομίλων με το Νότιο Σουδάν και ο αντίπαλός του, Νούνι Όμοτ ζήτησε δημόσια συγγνώμη για το περιστατικό στο οποίο δεν είχε σκοπό να τραυματίσει τον Σέρβο μπασκετμπολίστα. Πλέον ο 25χρονος Σέρβος θα ακολουθήσει αρκετούς μήνες αποθεραπείας και εικάζεται ότι θα συνεχίσει την επαγγελματική καριέρα του.

Could this play against 🇷🇸 Borisa Simanic be intentional? 😯#FIBAWC #WinForAll

pic.twitter.com/AuI0EiHbSB

— BasketNews (@BasketNews_com) September 1, 2023