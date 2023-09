US Open viral: Σκιουράκι διέκοψε το διπλό

Οι Γκριτ Μίνεν / Γιανίνα Γουικμάγιερ και οι Λάουρα Σίγκεμουντ / Βέρα Ζβοναρέβα αναγκάστηκαν να σταματήσουν για λίγο το παιχνίδι τους κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ, με ένα σκιουράκι να χάνει τον δρόμο του και να εμφανίζεται στο κορτ.

Τόσο οι τενίστριες όσο και οι θεατές έδειξαν να το χαίρονται μ’ αυτή τη μικρή διακοπή, κάτι που έκαναν και οι σχολιαστές του αγώνα, με τον έναν να αναρωτιέται αν είχε πληρώσει εισιτήριο και τη συνάδελφό του να του απαντά ότι είχε πάσο.

A squirrel is quite a reason to replay a point 🐿️ pic.twitter.com/eanseJ45cp

— US Open Tennis (@usopen) September 2, 2023