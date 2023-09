Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ – Νταϊάνα: Πέθανε ο δισεκατομμυριούχος – Ακριβώς 26 χρόνια μετά το τροχαίο

Ο Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ, ο αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος που ήταν ιδιοκτήτης των Harrods και της Φούλαμ, πέθανε 26 χρόνια μετά το θάνατο του γιου του μαζί με την πριγκίπισσα Νταϊάνα σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι. Ο Αιγύπτιος επιχειρηματίας άφησε την τελευταία του πνοή στα 94 του χρόνια, μία ημέρα πριν τη συμπλήρωση 26 χρόνων από τον θάνατο του γιου του Ντόντι. Η κηδεία του τελέστηκε στο κεντρικό τζαμί του Λονδίνου στο Ρίτζεντς Παρκ, την Παρασκευή, καθώς σύμφωνα με την ισλαμική παράδοση η ταφή των νεκρών γίνεται εντός 24 ωρών. Πηγές δήλωσαν στη MailOnline ότι ο Αλφαγένντ πέθανε το βράδυ της Πέμπτης και ότι η κηδεία πραγματοποιήθηκε στο τζαμί την Παρασκευή. «Η τελετή πραγματοποιήθηκε όπως είχε προγραμματιστεί», μετά την προσευχή της Παρασκευής», ανέφερε πηγή.

Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια και μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο τη δεκαετία του 1960, αποτελώντας από νωρίς κινητήρια δύναμη στην ανάπτυξη του Ντουμπάι, ενώ αργότερα αγόρασε μαζί με τα αδέλφια του το House of Fraser, στο οποίο ανήκε το Harrods, καθώς και το ξενοδοχείο Ritz στο Παρίσι. Ο Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ ήταν παντρεμένος με τη Σαμίρα Κασόγκι από το 1953 έως το 1956 και είχε έναν γιο, τον Ντόντι. Το 1985, ο Φαγιέντ παντρεύτηκε τη Φινλανδή σοσιαλιτέ και πρώην μοντέλο Heini Wathén με την οποία απέκτησε τέσσερα παιδιά.

Ο Ντόντι είχε σχέση με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, όταν σκοτώθηκαν και οι δύο σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι το 1997. Μετά το δυστύχημα, ο Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ ξεκίνησε τη δική του ιδιωτική έρευνα. Το 2008, έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Ντόντι και η Νταϊάνα σκοτώθηκαν εξαιτίας της οδήγησης του Πολ υπό την επήρεια αλκοόλ, του γεγονότος ότι κανένας από τους δύο δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας αλλά και εξαιτίας της αλλοπρόσαλλης οδήγησης των παπαράτσι που τους καταδίωκαν στους δρόμους του Παρισιού. Ωστόσο, ο Αλ Φαγέντ φέρεται να μουρμούρισε στους δημοσιογράφους καθώς έφευγε από το δικαστήριο: «Το σημαντικό είναι ότι πρόκειται για φόνο».

